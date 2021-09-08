Глава Карелии вспомнил об эффективной помощи Зиничева в борьбе с лесными пожарами

Москва, 8 сентября. Министр чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев оказал эффективную помощь Карелии в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Он вспомнил, как Зиничев быстро и по-военному четко пытался остановить огонь на подступах к населенным пунктам.

«Еще недавно Евгений Николаевич приезжал в Карелию и очень помог нам в борьбе с лесными пожарами», — уточнил Парфенчиков.

Глава республики констатировал, что Зиничев был волевым человеком, который погиб, спасая жизнь другого. Политик выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего главы МЧС.

Зиничев трагически скончался во время учений в Норильске. Ему было 55 лет. С мая 2018 года он занимал пост министра чрезвычайных ситуаций. В 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.

Ранее сообщалось, что генпрокурор России Игорь Краснов также выразил соболезнования семье и близким погибшего Евгения Зиничева.