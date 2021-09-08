«Погиб как спасатель»: что известно о смерти главы МЧС Зиничева

Смерть генерала армии Евгения Зиничева подтвердили в пресс-службе МЧС. В заявлении ведомства сказано, что мужчина пожертвовал своей жизнью ради спасения другого человека.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев» — сказано в сообщении.

Трагедия произошла во время съемки документально фильма про развитие арктического региона. Подробности случившегося рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, оператор и режиссер телеканала Александр Мельник упал в воду, находясь на краю обрыва. На происшествие не среагировал никто, кроме генерала армии.

«Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель», — пишет журналистка в личном Telegram-канале.

Двух мужчин эвакуировали с места происшествия на вертолете. Однако спасти кинематографиста и главу МЧС не удалось — они погибли, не успев долететь до больницы.

На трагедию уже отреагировал президент РФ Владимир Путин. Глава государства выразил глубокие соболезнования, политиков связывают многие годы совместной работы, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Зиничева «сильным, мужественным человеком, истинным патриотом нашего Отечества».

В Сети появились последние кадры, на которых изображен погибший генерал. Они сняты во время маневров в Красноярском крае. На видео Зиничев стоит в окружение других людей и наблюдает за ходом учений.

На посту руководителя МЧС Зиничев проработал три года. После назначения заслуженный спасатель России Александр Гофштейн назвал его человеком «жестким, волевым, преданным, привыкшим выполнять приказы без оглядки на чужое мнение».

Генерал поставил для себя главной задачей на новой должности приведение МЧС в нормативный вид. В 2019 году глава ведомства начал структурную реформу региональных управлений министерства, призванную побороть коррупцию и упадок.

До этого с 2014 года Зиничев занимал важные руководящие должности в ФСБ России. Тогда как в 2016 году Зиничев притупил к работе в качестве врио губернатора Калининградской области. Действующий глава региона Антон Алиханов назвал смерть Зиничева «большой утратой».

Евгений Зиничев был награжден десятком медалей и наград — «За заслуги перед Отечеством», «За отличие при выполнении специальных заданий», «За воинскую доблесть», «За возвращение Крыма» и другими.