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Адвокаты экс-президента Мавритании назвали дело против клиента политическим

Весь мир
Адвокаты экс-президента Мавритании назвали дело против клиента политическим
wikipedia.org  /  Carsten Reisinger/imageBROKER.com

Нуакшот, 8 сентября. Команда защиты экс-президента Мавритании Мохаммеда ульд Абдель Азиза заявила, что подозреваемого в коррупции клиента поместили в одиночную камеру. По ее словам, дело против бывшего национального лидера носит чисто политический характер и не имеет ничего общего ни с законом, ни с судебной системой.

Адвокаты еще с начала рассмотрения обвинений просили организовать встречу с действующим главой страны Мухаммедом ульд аш-Шейхом аль-Газуани с целью высказаться по существу уголовного дела, но так и не получили ответа. Мавританские власти отрицают связь тюремного заключения экс-президента с политикой и настаивают именно на судебном разбирательстве.

Кроме того, полицейские разогнали пикет сторонников бывшего лидера, которые собрались перед дворцом правосудия. Случившееся совпало с появлением Мохаммеда ульд Абдель Азиза перед следственным судьей впервые с момента содержания в частной тюрьме Нуакшота.

Десятки людей вышли на улицы на несанкционированную демонстрацию с фотографиями экс-президента в руках. Мавританцы потребовали освобождения и обвинили власти в политическом вмешательстве.

Мохаммеда ульд Абдель Азиза обвинили в коррупции, отмывании денег и незаконном обогащении во время правления страной с 2008 по 2019 года. С апреля бывший глава страны находился под домашним арестом, а 23 июля следственный судья по экономическим преступлениям заключил политика под стражу для продолжения расследования.

К концу августа Верховный суд оставил в тюрьме подозреваемого в коррупции экс-президента. Обвинение заявило об отмывании денег и предоставлении необоснованных уступок в государственных сделках.

Мохаммед ульд Абдель Азиз пришел к власти после переворота в 2008 году, в организации и реализации которого ему помогал близкий соратник Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани. В октябре 2018 года боевой товарищ получил пост министра обороны, а летом баллотировался на президентское место и победил.

Наблюдатели не исключили, что суд над Мохаммедом ульд Абдель Азизом всего лишь часть конфликта с действующим лидером, который хочет сохранить влияние в правительстве, а не статус соратника.

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мавритания
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