Трамп станет комментатором боксерского поединка в годовщину терактов 11 сентября

Вашингтон, 8 сентября. Бывший президент США Дональд Трамп будет комментировать боксерский поединок 11 сентября — в годовщину терактов.

Вместе с бывшим хозяином Белого дома комментатором выступит его сын Дональд Трамп — младший. Они отправятся в Голливуд (штат Флорида), где пройдет бой между американцем Эвандером Холифилдом и бразильцем Витором Белфортом.

«Я с нетерпением жду возможности увидеть вечером в субботу этих двух и поделиться своими мыслями на этот счет, находясь в первых рядах у ринга», — приводят американские СМИ слова Дональда Трампа.

Транслировать бой будет компания Triller. У нее уже есть опыт работы с известными личностями в качестве комментаторов. Когда-то комментировал события рэпер Snoop Dogg.

Изначально планировалось, что Белфорт встретится с Оскар де ла Хойя. Холифилд в следующем поединке должен был драться с Кевином Макбрайдом, но поединок был отменен.