Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 16:54
16:54
Экономика
Bloomberg сообщил о планах «Газпрома» запустить «СП-2» с 1 октября
16:52
Политика
Депутат Кива считает, что Зеленский ввел санкции против «Страны.ua» из-за страха
16:50
Общество
Бориса Краснова похоронят на Троекуровском кладбище
16:50
Общество
Путин отправил телеграмму с соболезнованиями семье погибшего главы МЧС
16:50
Политика
Кабмин Украины одобрил санкции против России из-за строительства Крымского моста
16:49
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве после пропажи 15-летнего школьника в Тихвине
16:49
Экономика
Замминистра финансов Колычев: соцвыплаты не окажут серьезного влияния на инфляцию
16:45
Весь мир
Разрушенная дружба. Альгис Микульскис о деградации украинско-российских отношений
16:40
Шоу-бизнес
Впервые ставшая матерью Равшана Куркова вышла в свет
16:39
Общество
Вице-президент Автомобильного союза Ян Хайцеэр оценил идею о добровольном техосмотре
Все новости

Трамп станет комментатором боксерского поединка в годовщину терактов 11 сентября
Спорт
Трамп станет комментатором боксерского поединка в годовщину терактов 11 сентября
donaldjtrump.com

Вашингтон, 8 сентября. Бывший президент США Дональд Трамп будет комментировать боксерский поединок 11 сентября — в годовщину терактов.

Вместе с бывшим хозяином Белого дома комментатором выступит его сын Дональд Трамп — младший. Они отправятся в Голливуд (штат Флорида), где пройдет бой между американцем Эвандером Холифилдом и бразильцем Витором Белфортом.

«Я с нетерпением жду возможности увидеть вечером в субботу этих двух и поделиться своими мыслями на этот счет, находясь в первых рядах у ринга», — приводят американские СМИ слова Дональда Трампа.

Транслировать бой будет компания Triller. У нее уже есть опыт работы с известными личностями в качестве комментаторов. Когда-то комментировал события рэпер Snoop Dogg.

Изначально планировалось, что Белфорт встретится с Оскар де ла Хойя. Холифилд в следующем поединке должен был драться с Кевином Макбрайдом, но поединок был отменен.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Трамп станет комментатором боксерского поединка в годовщину терактов 11 сентября
трамп бокс бой
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru