Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 16:54
16:54
Экономика
Bloomberg сообщил о планах «Газпрома» запустить «СП-2» с 1 октября
16:52
Политика
Депутат Кива считает, что Зеленский ввел санкции против «Страны.ua» из-за страха
16:50
Общество
Бориса Краснова похоронят на Троекуровском кладбище
16:50
Общество
Путин отправил телеграмму с соболезнованиями семье погибшего главы МЧС
16:50
Политика
Кабмин Украины одобрил санкции против России из-за строительства Крымского моста
16:49
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве после пропажи 15-летнего школьника в Тихвине
16:49
Экономика
Замминистра финансов Колычев: соцвыплаты не окажут серьезного влияния на инфляцию
16:45
Весь мир
Разрушенная дружба. Альгис Микульскис о деградации украинско-российских отношений
16:40
Шоу-бизнес
Впервые ставшая матерью Равшана Куркова вышла в свет
16:39
Общество
Вице-президент Автомобильного союза Ян Хайцеэр оценил идею о добровольном техосмотре
Все новости

Войскам Центрального военного округа поставили бронеавтомобили «Тайфуненок»
Армия
Войскам Центрального военного округа поставили бронеавтомобили «Тайфуненок»
vitalykuzmin.net  /  Vitaly Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Самара, 8 сентября. Военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирской и Самарской областях впервые поставили бронеавтомобили «Тайфуненок».

Войска получили восемь боевых машин, бойцы уже приступили к их освоению, сообщила пресс-служба ЦВО. Военнослужащие выполнят нормативы по обслуживанию и управлению в различных условиях.

Предназначение «Тайфуненка» – перевозка личного состава и грузов, а также защита от стрелкового оружия и взрывчатки. Внутри бронеавтомобиля размещены десять сидений для членов экипажа и десанта.

Ранее сообщалось, что иностранные заказчики заинтересовались бронемашинами «Тайфун-К» и оставили несколько заявок на их приобретение. Также военный эксперт Виктор Мураховский перечислил главные преимущества боевых автомобилей «Тайфун-ВДВ», передает телеканал «360».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Войскам Центрального военного округа поставили бронеавтомобили «Тайфуненок»
тайфун бронемашины бронеавтомобили
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru