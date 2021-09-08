Войскам Центрального военного округа поставили бронеавтомобили «Тайфуненок»

Самара, 8 сентября. Военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирской и Самарской областях впервые поставили бронеавтомобили «Тайфуненок».

Войска получили восемь боевых машин, бойцы уже приступили к их освоению, сообщила пресс-служба ЦВО. Военнослужащие выполнят нормативы по обслуживанию и управлению в различных условиях.

Предназначение «Тайфуненка» – перевозка личного состава и грузов, а также защита от стрелкового оружия и взрывчатки. Внутри бронеавтомобиля размещены десять сидений для членов экипажа и десанта.

Ранее сообщалось, что иностранные заказчики заинтересовались бронемашинами «Тайфун-К» и оставили несколько заявок на их приобретение. Также военный эксперт Виктор Мураховский перечислил главные преимущества боевых автомобилей «Тайфун-ВДВ», передает телеканал «360».