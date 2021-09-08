Гузеева показала подписчикам новые качели-кокон в своем саду

Москва, 8 сентября. Популярная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева долгое время живет вместе с супругом Игорем Бухаровым в северо-западном районе Москвы «Куркино», пишет Teleprogramma.pro. Чета отгрохала себе двухэтажный особняк. Они очень любят встречать гостей. Ими становятся как друзья, так и родственники четы. Недавно в гости к популярной маме наведалась дочь ведущей — Ольга Бухарова. Они с матерью довольно близки и ценят общение друг с другом. Любимое место наследницы в доме телеведущей — тенистый сад.

Гузеева решила, что пока еще позволяет погода, нужно побольше времени проводить в саду с дочерью. Для большего удобства актриса купила диван-качели с мягким матрасом, где можно уютно расположиться даже вдвоем. О своем приобретении Гузеева сообщила в личном блоге.

«Я о нем мечтала! Потому что мы с Лелькой обожаем лежать, сидеть, балдеть, отдыхать», — рассказала ведущая, демонстрируя поклонникам новый предмет мебели.

После этого Лариса Гузеева легла на свой диван вместе с дочерью и показала качели в действии.

«Друзья мои, именно так я и представляла себе коммунизм. Очень здорово!» — заявила она.

По словам Гузеевой, такой вид мебели не нужно демонтировать на зиму.

Дочь Ларисы Гузеевой родилась, когда актрисе исполнился 41 год. У нее также есть брат Георгий — сын звезды от первого брака. Он женат и практически не вызывает проблем у матери, тогда как дочь частенько устраивает матери «концерты». Не так давно ведущая «Давай поженимся» с сожалением сообщила, что хотела бы родить в молодости с десяток детей и жалеет, что так не сделала.

Ранее Лариса Гузеева резко ответила на критику хейтеров в Сети.