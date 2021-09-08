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ФИФА накажет клубы АПЛ в случае участия бразильских игроков в матчах
Спорт
ФИФА накажет клубы АПЛ в случае участия бразильских игроков в матчах
Global Look Press  /  Han Yan/XinHua

Цюрих, 8 сентября. ФИФА запретила игрокам «Ливерпуля», «Сити», «МЮ», «Челси» и «Лидса» играть за свои команды из-за того, что клубы АПЛ отказались отпускать бразильских игроков в сборную.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой запретить нескольким клубам Английской премьер-лиги (АПЛ) задействовать бразильских футболистов в матчах в течение пяти дней.

Отмечается, что запрет коснется восьми футболистов из пяти клубов английского чемпионата: «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Лидса». Клубы в настоящее время уведомлены о соответствующем решении ФИФА. Запрет в том числе коснулся игроков «Ливерпуля» Фабиньо, Алиссона, Роберто Фирмино, футболиста «Лидса» Рафиньи Диаса, игрока «Челси» и «Манчестер Юнайтед» — Тиаго Силвы и Фреда соответственно. ФИФА примет санкционные меры, если клубы проигнорируют данное требование.

Ранее ФИФА запретила бразильцам Малкому и Клаудиньо выступать за петербургский «Зенит» до 14 сентября. Игроки пропустят выездную лигочемпионскую встречу сине-бело-голубых с «Челси».

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