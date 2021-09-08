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Омбудсмен в Ленобласти Шабанов предложил чипировать педофилов
Общество
Омбудсмен в Ленобласти Шабанов предложил чипировать педофилов
pxhere.com

Санкт-Петербург, 8 сентября. Уполномоченным по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов обсудил в медиацентре «Патриот» ужесточение контроля за педофилами, в частности, их чипирование.

Тема вновь стала актуальной на фоне жуткой трагедии в Кемеровской области, где отсидевший 10 лет за преступления сексуального характера против детей педофил вышел на свободу и совершил рецидив. Мужчина заманил конфетами двух школьниц, изнасиловал их и убил.

Случай в Кузбассе всколыхнул общество, которое вновь открыто высказалось в социальных сетях за отмену моратория на смертную казнь. Появились предложения держать педофилов за решеткой пожизненно, а также фиксировать каждое движение отсидевшего за насилие детей преступника при помощи специальных гаджетов. Эффективность так называемых «тюремных браслетов» прокомментировал гость пресс-центра.

«То, что предложил депутат Хинштейн, вот эти тюремные электронные браслеты — это не решение проблемы, они во всех отношениях неудобны, плохи и слабы», — пояснил Сергей Шабанов.

По мнению уполномоченного, к людям, которые совершили подобные преступления впервые, а тем более повторно, следует применять более современные технологии, например, вживлять чипы в тело. При этом Шабанов подчеркнул, что меры должны носить гуманный характер, в частности, не допускается вживление гаджета в голову.

«Если человек идет на преступление, его собственная природа направила, то он должен четко знать, что потом последует. Он будет с таким чипом, и общество через специальные органы должно следить за ним неустанно, где бы он не был», — выразил свою точку зрения спикер.

Сергей Шабанов еще раз указал, что тюремные браслеты легко обойти, а при современном уровне цифровизации общество и наука должны сосредоточиться на прогрессивных методах борьбы с такими людьми.

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