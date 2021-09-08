Разрушенная дружба. Альгис Микульскис о деградации украинско-российских отношений

Киевские коммунальщики 6 сентября демонтировали памятник дружбы с Москвой, простоявший 20 лет. Таким образом тезис о том, что из Украины делают «антироссию», получил еще одно подтверждение. Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис предлагает вниманию читателей небольшую ретроспективу того, как украинское общество на протяжении десятилетий приучали к единственной мысли: Россия — это враг.

Чтобы принять факт практического отсутствия каких-либо отношений — от межгосударственных до человеческих — между Украиной и Россией, не нужно проводить сложных социологических исследований. Достаточно заглянуть в украинские сетевые паблики и увидеть буквально ошеломительную картину расчеловечивания россиян участниками этих сообществ. Понятно, что подобное отношение к нам родилось не само по себе, но тщательно культивировалось на протяжении десятилетий многочисленными «интересантами». Попробуем, не углубляясь в мелкие детали, рассмотреть историю этой ненависти.

К примеру гетмана Мазепы, ставшего символом малороссийского предательства, за давностью лет обращаться не будем, иначе данный материал растянется до совершенно неудобоваримых размеров. К тому же корни современного украинского антирусского тренда лежат, мне кажется, в гораздо более поздней эпохе — во временах Степана Бандеры и Романа Шухевича. Ведь идеология именно их националистических или скорее просто нацистских структур сыграла огромную роль в том, к чему пришла Украина за 30 лет «самостийности».

После разгрома в 1956 году украинских незаконных вооруженных формирований их оставшиеся в живых участники надолго ушли в тень. Однако шовинистические настроения никуда не делись, а жители западных областей УССР на бытовом уровне их практически и не скрывали. Горбачевская перестройка и повсеместное «ослабление гаек» дали националистам прекрасную возможность вновь заявить о себе уже на легальном уровне. Так, например, в 1988 году в ходе проведения выборов в Верховный совет Украины к его зданию был подогнан бензовоз, а горячие хлопцы в вышиванках заявили, что взорвут цистерну в случае неполучения их кандидатами депутатских мандатов.

1991 год стал для «профессиональных украинцев» настоящим годом триумфа. Страна получила независимость от «ненавистного совка», и теперь они могли распоряжаться ей и умами ее обитателей по своему усмотрению. Как грибы после дождя на Украине начали появляться всевозможные «исторические исследования», школьные учебники, «музеи оккупации». Русофобия постепенно становилась чем-то обыденным. К тому же она давала ответы на множество неудобных вопросов о медленном, но верном угасании некогда могучей экономики с сопутствующим этому угасанию падением уровня жизни. Кто виноват? Разумеется, Россия!

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

Кстати, об учебниках… «История Украины для детей» за авторством Антона Лотоцкого появилась в школах в том самом 1991-м. Написанный в 1934 году учебник, по странному стечению обстоятельств ускользнувший тогда от внимания органов, отвечает на многие вопросы об истоках нынешнего «агрессивного украинства». Судите сами:

«В начале Мировой войны образовался в Галичине из украинских добровольцев Легион украинских сечевых стрельцов, который решил в составе австрийской армии бороться за освобождение Украины из-под москальского ига. УСС отличились в боях и заслужили свое признание не только у родного народа, но и у чужих. Даже враги-москали высказывались о стрельцах с уважением, хотя и ненавидели тех «мазепинских стрельцов».

И так — на протяжении всей книги, от древнейших времен до начала Второй мировой войны. Стоит ли удивляться настроениям тех, кто в те годы начинал учить историю собственной страны по подобным учебникам и кому сейчас по 37–38 лет? Нет, не стоит.

До самого Евромайдана этот гнойник зрел и развивался. Ненавистники России успели повоевать в Чечне на стороне Дудаева, поубивать православных сербов в балканских войнах, посодействовать с оружием в руках армии Михаила Саакашвили в Южной Осетии… Неудивительно, что киевский госпереворот был встречен ими с огромным воодушевлением — после него националистам стало можно практически все. Чем они и воспользовались в Донбассе, убивая окончательно расчеловеченных русских, для которых Донбасс был Родиной. Убивая под беснование СМИ, в некоторый момент ставших одним большим «Радио тысячи холмов» — тем самым, которое в свое время явилось едва ли не главным инициатором геноцида в Руанде.

Украинские средства массовой информации во всей этой истории вообще выглядят красноречивее некуда. Весь бред о «российской агрессии» и «участии Москвы в войне» льется в головы обывателей именно оттуда. Причем льется при полном одобрении официальной власти, для которой эти мифы служат отличным предлогом к выпрашиванию у Запада денег и членства в различных солидных организациях, куда без фантастических историй об «азиатских ордах» ее просто не примут. Хотя киевскую власть и с оными историями никуда принимать не спешат, но нужно же изображать активность!

Я не думаю, что весь украинский народ в одночасье стал смертным врагом России. Но беда — в том, что всего несколько процентов пассионарных и вооруженных безумцев «с идеей» во все времена были способны подмять под себя равнодушное к происходящему большинство. Как там у Мао Цзэдуна?

«Политическая власть исходит из ствола винтовки».

Что ж… К сожалению, эта винтовка на Украине оказалась не в тех руках.

Не знаю, сколько понадобится времени для преодоления этого раскола одного, в общем-то, народа. Наверное, много. Знаю одно: наши юго-западные соседи, так стремящиеся от нас отмежеваться, должны учитывать: быть рядом с Россией они обречены хотя бы в силу географического положения. И понимать, что русские в силу исторических причин никогда в жизни не примут украинских нацистских вывертов, им придется без вариантов. Потому что, если ты живешь по соседству с великаном, ты будешь жить и по законам великана.