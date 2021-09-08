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Лавров назвал трагедией гибель главы МЧС Евгения Зиничева

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 16:07
Политика
Лавров назвал трагедией гибель главы МЧС Евгения Зиничева
flickr.com  /  МИД России

Москва, 8 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева. Дипломат назвал трагедией его смерть.

Глава МИД России также рассказал о близкой дружбе с погибшим. Лавров вместе с Зиничевым вели множество совместных проектов. Слова дипломата приводятся на сайте внешнеполитического ведомства. Руководитель МИД напомнил об обстоятельствах смерти министра.

«Когда на учениях, которые проходили в Сибири, один из участников сорвался со скалы, Евгений Зиничев, не раздумывая, бросился ему на помощь. Действовал не как большой начальник, не как министр, а как настоящий спасатель», — поделился Лавров.

Зиничев стал министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 2018 году. Глава МЧС неоднократно руководил спасательными операциями. Часто он лично выезжал на места происшествий.

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