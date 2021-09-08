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Сорокин рассказал об инспекционном визите представителей УЕФА в Петербург

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 16:22
Спорт
Сорокин рассказал об инспекционном визите представителей УЕФА в Петербург
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 8 сентября. Первый официальный визит представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Петербург по вопросам подготовки города к финалу Лиги чемпионов назначен на 21 сентября.

По словам руководителя Оргкомитета финала Лиги чемпионов Алексея Сорокина, в конце текущего месяца начнется трехдневный инспекционный визит специалистов УЕФА.

«Сейчас же будет первый большой серьезный визит, участие в котором со стороны УЕФА примет 30 человек, там будет обсуждаться весь спектр вопросов, касающихся финала Лиги чемпионов», — сказал Сорокин в интервью РИА Новости.

Отвечая на вопрос о допуске болельщиков на финальный матч, Сорокин отметил, что в настоящее время говорить об этом рано, поскольку надо будет наблюдать за ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции. Финал престижнейшего клубного европейского турнира состоится 28 мая на «Газпром Арене».

Ранее стало известно расписание игр петербургского «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов. Первую встречу сине-бело-голубые проведут на выезде против лондонского «Челси». Матч состоится 14 сентября.

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футбол петербург лига чемпионов сорокин
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