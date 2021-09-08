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«Погиб, как настоящий спасатель»: Шойгу отреагировал на гибель главы МЧС России Зиничева

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 16:41
Происшествия

Москва, 8 сентября. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев прожил жизнь и погиб, как настоящий спасатель, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства сам возглавлял МЧС на протяжении 18 лет и знал Зиничева лично. Шойгу выразил соболезнования родным и близким погибшего офицера. Министр обороны описал погибшего генерала как большого профессионала, преданного своему делу до последнего дня.

«Выражаю соболезнования в связи с гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни. Мы всегда будем помнить Евгения Николаевича», — отметил Шойгу.

Генерал Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга 8 сентября 2021 года в возрасте 55 лет. Глава МЧС бросился на помощь упавшему со скалы оператору Александру Мельнику, снимавшему учебный фильм о работе спасателей, ударился о камень и погиб на месте. На смерть офицера отреагировали многие общественные и политические деятели: соболезнования семье и близким министра выразили президент России Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и многие другие.

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Все новости / Происшествия / «Погиб, как настоящий спасатель»: Шойгу отреагировал на гибель главы МЧС России Зиничева
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