Рождение ребенка — событие одновременно радостное и волнительное. Молодые родители вместе с новорожденным малышом вступают в новый этап своей жизни, наполненный удивительными открытиями, приятными хлопотами и неведомыми доселе тревогами, ведь на взрослых плечах лежит огромная ответственность за маленького человека. Крохе необходимо правильное питание, гигиена, регулярные прогулки и всестороннее развитие. К счастью, современные технологии в значительной степени облегчают уход за новым членом семьи. И если мамину и папину любовь никогда не заменит ни один самый навороченный гаджет, то скрасить быт технике точно под силу.
Сегодня мы хотели бы поговорить о таком устройстве, как мобиль на кроватку для новорожденных. Расскажем, зачем он нужен, с какого возраста его используют и по каким критериям выбирают, а также представим традиционный рейтинг лучших моделей по версии ФАН.
Что такое мобиль на детскую кроватку и зачем он нужен
Особой популярностью мобили для новорожденных в нашей стране стали пользоваться лет 10-15 назад, но на самом деле, история появления этого полезного изобретения уходит корнями в глубокую древность. Да-да, над люльками наших далеких предков их заботливые родители вешали самодельные тканевые игрушки и мешочки, набитые собственноручно собранными засушенными травами. Правда в те далекие времена такие подвески имели не развлекательный, а скорее сакральный смысл — таким образом матери пытались отпугнуть нечистую силу от колыбелек младенцев и надеялись уберечь их от сглаза, порчи и болезней.
В темную магию сегодня верят немногие, но традиция вешать над кроваткой милые карусельки дошла до наших дней, хоть и с совершенно иным значением.
Мобиль (в дословном переводе с английского языка «двигающийся») для новорожденных представляет собой конструкцию (как правило, из надежного и полностью безопасного пластика), которая крепится на бортик кроватки таким образом, чтобы, лежа на спине, малыш мог разглядывать вращающиеся над ним игрушки в виде забавных зверушек и насекомых, мультипликационных героев, даров природы, звездочек и т. д. Кроме того, многие современные модели оснащены музыкальным блоком, который воспроизводит различные мелодии, колыбельные, песенки из детских мультфильмов, звуки природы и даже так называемый «белый шум», а встроенные ночник и проектор превращают мобиль в многофункциональное устройство, которое пригодится, как говорится, «на вырост» и может быть использовано вплоть до четырехлетнего возраста.
Нужно отметить, что подобные приборы зачастую стоят недешево, и многие родители еще на этапе вынашивания ребенка задумываются о целесообразности такой покупки. Безусловно, каждый принимает решения, исходя из собственного опыта и возможностей, но доводов в пользу приобретения «карусельки» немало. Вот некоторые из них:
- Способствует всестороннему развитию малыша. Процесс познания окружающего мира для малыша начинается с самого момента появления на свет. Изначально он видит перед собой лишь расплывчатые очертания, но постепенно, разглядывая вращающиеся перед глазами разнообразные по цвету и форме фигурки, кроха незаметно для себя и родителей учится фокусировать взгляд и концентрировать внимание на предмете, различать цвета и формы, тренирует зрение. Подрастая, ребенок будет пытаться схватить любимую игрушку, стимулируя тем самым совершенствование двигательных навыков, а доносящаяся из прибора музыка поможет в развитии слуха.
Совет! Новорожденные дети сначала видят мир будто в тумане и способны воспринимать лишь малую толику из того, что видим мы, взрослые. Яркие однотонные цвета первые несколько месяцев им оказываются недоступны, а фокусировать зрение легче всего на черно-белых предметах и изображениях, поскольку они наиболее контрастны. Поэтому, как бы мило ни смотрелись разноцветные белочки и мишки, наилучшим вариантом на начальном этапе станут фигурки с геометрическими узорами в черно-белой гамме, которые будут способствовать формированию зрительного восприятия.
- Развлекает и отвлекает ребенка. Спустя всего пару месяцев после рождения кроха научится фокусировать зрение и начнет все более явственно различать окружающие его предметы, с любопытством разглядывая мир вокруг себя. Согласитесь — лежать в кроватке и просто смотреть в потолок — так себе развлечение. В результате малышу быстро становится скучно, и он начинает протестовать против этого неприятного состояния единственным доступным для него способом — громким и требовательным плачем. Совсем другое дело, когда перед глазами кружатся и покачиваются забавные игрушки, до которых можно попытаться достать ручкой или ножкой, а из непонятной штуки, прикрепленной к кроватке, раздается веселая музыка. В таком случае можно провести еще какое-то время без мамы, позволив ей «расслабиться» за готовкой или уборкой.
- Помогает успокоиться и быстрее заснуть. Итак, мы уже поняли, что мобиль — это отличное развлечение для ребенка, которое займет его внимание на некоторое время и обеспечит родителям долгожданную передышку в периоды бодрствования любимого чада. Впрочем, использование этого устройства может обладать и обратным эффектом. Плавно движущиеся по кругу фигурки и нежная ненавязчивая мелодия способствуют расслаблению и помогут поскорее угомонить маленького непоседу. Главное — самим не заснуть под убаюкивающие звуки природы или колыбельную.
Важно! В отличие от зрения слух новорожденного развит достаточно хорошо, поэтому, если даже самая спокойная и умиротворяющая музыка из динамика звучит слишком громко, эффект будет прямо противоположным — кроха перевозбудится и успокоить его будет непросто.
- Служит симпатичным аксессуаром. С пользой для психоэмоционального развития малыша и несколькими свободными минутами для родителей все понятно, но есть у этого замечательного приспособления и еще одна полезная функция — декоративная. На рынке представлено множество моделей на любой вкус. Милые игрушки дополнят и придадут завершенность интерьеру детской комнаты, а если вам не нравятся яркие цвета и пластмассовый корпус, можно подобрать мобиль из дерева или и вовсе сделать его своими руками, например из фетра.
Как выбрать мобиль на кроватку для новорожденных
Все, что окружает малыша, должно быть безопасным и качественным, и мобиль, конечно же, не является исключением из правила, поэтому мы решили рассказать, на какие критерии нужно обращать внимание при выборе.
- Механизм вращения
- Механический. В данном типе устройств карусель из игрушек приводится в движение заводным механизмом вручную, подобно музыкальной шкатулке. Как правило, такие модели стоят дешевле автоматических аналогов, но и менее удобны в использовании, поскольку одного завода хватает совсем ненадолго и уже через несколько минут придется снова подходить к кроватке, чтобы привести игрушку в движение.
- Электрический. Подобные мобили пользуются наибольшей популярностью, хоть и стоят дороже «механики». Работают они, как правило, от батареек. Одного «запуска» хватает приблизительно на полтора часа непрерывной работы, а если приобрести модель с пультом дистанционного управления, то режимы можно менять, не заходя в комнату, что удобно, если ребенок вдруг заснул или, наоборот, закапризничал. Кроме того, электрические устройства зачастую имеют несколько дополнительных функций, о которых мы погорим чуть ниже.
- Способ крепления к кроватке
- Липучка или крючок. Данные типы не отличаются большой надежностью, особенно если мобиль сравнительно тяжелый.
- Зажим. Универсальный и надежный крепеж обеспечит безопасность малыша и спокойствие родителей. Именно таким механизмом оснащено большинство современных мобилей.
- Тип крепления игрушек к устройству
Игрушки могут быть как съемными, так и нет. Первый вариант предпочтительнее в силу своей универсальности — когда ребенок подрастет и мобиль как таковой потеряет свою актуальность, фигурки можно будет отцепить от основного корпуса и продолжать использовать самостоятельно или прикрепить на козырек коляски, на детское автокресло или развивающий коврик.
- Материал
Главное требование для любого детского товара — 100% безопасность. Материалы, из которых изготовлены игрушки и сама карусель, должны быть предназначены для детей с рождения. Основание обычно делают из высококачественного пластика, а подвески могут быть тканевыми, деревянными и даже вязаными — полет фантазии производителей практически безграничен. Учтите, что проще всего в уходе пластмассовые варианты — их можно протирать и ополаскивать водой хоть каждый день, тогда как мягкие игрушки собирают пыль и более прихотливы.
- Форма, размер и цвет игрушек
Как уже говорилось выше, новорожденным больше подойдут игрушки черно-белого цвета с геометрическим узором, а позднее желательно использовать яркие и красочные подвески. При этом персонажи должны крепиться за спинки и «смотреть» на ребенка. Если игрушки открепляются и будут в дальнейшем использоваться сами по себе, то для развития тактильных ощущений полезно сочетание нескольких фактур: пусть у бобра будет шуршащий хвостик, а у рыбки имитация шершавой чешуи.
- Дополнительные функции
Для удобства родителей и удовольствия малыша производители оснащают свои изделия следующими приятными дополнениями:
- ночник;
- проектор;
- музыкальный проигрыватель;
- наличие «белого шума»;
- голосовое включение;
- автоматическое отключение;
- дистанционное управление;
- USB-разъем для флешки.
Данные функции зачастую влияют на стоимость мобиля, но не являются обязательными, поэтому, насколько они нужны именно вашей семье, решать только вам, а мы переходим к обзору наиболее удачных моделей по версии ФАН.
Лучшие мобили на кроватку для новорожденных в 2021: рейтинг ФАН
Tiny Love День и ночь
Ориентировочная стоимость: 3000 рублей
Chicco Magic Forest
Ориентировочная стоимость: 4000 рублей
Fisher-Price Мечты о бабочках
Ориентировочная стоимость: 4000 рублей
Мобиль музыкальный «Совушка»
Ориентировочная стоимость: 1300 рублей
Smart Baby
Ориентировочная стоимость: 800 рублей