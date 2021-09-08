Рождение ребенка — событие одновременно радостное и волнительное. Молодые родители вместе с новорожденным малышом вступают в новый этап своей жизни, наполненный удивительными открытиями, приятными хлопотами и неведомыми доселе тревогами, ведь на взрослых плечах лежит огромная ответственность за маленького человека. Крохе необходимо правильное питание, гигиена, регулярные прогулки и всестороннее развитие. К счастью, современные технологии в значительной степени облегчают уход за новым членом семьи. И если мамину и папину любовь никогда не заменит ни один самый навороченный гаджет, то скрасить быт технике точно под силу.

Сегодня мы хотели бы поговорить о таком устройстве, как мобиль на кроватку для новорожденных. Расскажем, зачем он нужен, с какого возраста его используют и по каким критериям выбирают, а также представим традиционный рейтинг лучших моделей по версии ФАН.

Что такое мобиль на детскую кроватку и зачем он нужен

Особой популярностью мобили для новорожденных в нашей стране стали пользоваться лет 10-15 назад, но на самом деле, история появления этого полезного изобретения уходит корнями в глубокую древность. Да-да, над люльками наших далеких предков их заботливые родители вешали самодельные тканевые игрушки и мешочки, набитые собственноручно собранными засушенными травами. Правда в те далекие времена такие подвески имели не развлекательный, а скорее сакральный смысл — таким образом матери пытались отпугнуть нечистую силу от колыбелек младенцев и надеялись уберечь их от сглаза, порчи и болезней.

В темную магию сегодня верят немногие, но традиция вешать над кроваткой милые карусельки дошла до наших дней, хоть и с совершенно иным значением.

Мобиль (в дословном переводе с английского языка «двигающийся») для новорожденных представляет собой конструкцию (как правило, из надежного и полностью безопасного пластика), которая крепится на бортик кроватки таким образом, чтобы, лежа на спине, малыш мог разглядывать вращающиеся над ним игрушки в виде забавных зверушек и насекомых, мультипликационных героев, даров природы, звездочек и т. д. Кроме того, многие современные модели оснащены музыкальным блоком, который воспроизводит различные мелодии, колыбельные, песенки из детских мультфильмов, звуки природы и даже так называемый «белый шум», а встроенные ночник и проектор превращают мобиль в многофункциональное устройство, которое пригодится, как говорится, «на вырост» и может быть использовано вплоть до четырехлетнего возраста.

Нужно отметить, что подобные приборы зачастую стоят недешево, и многие родители еще на этапе вынашивания ребенка задумываются о целесообразности такой покупки. Безусловно, каждый принимает решения, исходя из собственного опыта и возможностей, но доводов в пользу приобретения «карусельки» немало. Вот некоторые из них:

Способствует всестороннему развитию малыша. Процесс познания окружающего мира для малыша начинается с самого момента появления на свет. Изначально он видит перед собой лишь расплывчатые очертания, но постепенно, разглядывая вращающиеся перед глазами разнообразные по цвету и форме фигурки, кроха незаметно для себя и родителей учится фокусировать взгляд и концентрировать внимание на предмете, различать цвета и формы, тренирует зрение. Подрастая, ребенок будет пытаться схватить любимую игрушку, стимулируя тем самым совершенствование двигательных навыков, а доносящаяся из прибора музыка поможет в развитии слуха.

Совет! Новорожденные дети сначала видят мир будто в тумане и способны воспринимать лишь малую толику из того, что видим мы, взрослые. Яркие однотонные цвета первые несколько месяцев им оказываются недоступны, а фокусировать зрение легче всего на черно-белых предметах и изображениях, поскольку они наиболее контрастны. Поэтому, как бы мило ни смотрелись разноцветные белочки и мишки, наилучшим вариантом на начальном этапе станут фигурки с геометрическими узорами в черно-белой гамме, которые будут способствовать формированию зрительного восприятия.

Развлекает и отвлекает ребенка. Спустя всего пару месяцев после рождения кроха научится фокусировать зрение и начнет все более явственно различать окружающие его предметы, с любопытством разглядывая мир вокруг себя. Согласитесь — лежать в кроватке и просто смотреть в потолок — так себе развлечение. В результате малышу быстро становится скучно, и он начинает протестовать против этого неприятного состояния единственным доступным для него способом — громким и требовательным плачем. Совсем другое дело, когда перед глазами кружатся и покачиваются забавные игрушки, до которых можно попытаться достать ручкой или ножкой, а из непонятной штуки, прикрепленной к кроватке, раздается веселая музыка. В таком случае можно провести еще какое-то время без мамы, позволив ей «расслабиться» за готовкой или уборкой.

Помогает успокоиться и быстрее заснуть. Итак, мы уже поняли, что мобиль — это отличное развлечение для ребенка, которое займет его внимание на некоторое время и обеспечит родителям долгожданную передышку в периоды бодрствования любимого чада. Впрочем, использование этого устройства может обладать и обратным эффектом. Плавно движущиеся по кругу фигурки и нежная ненавязчивая мелодия способствуют расслаблению и помогут поскорее угомонить маленького непоседу. Главное — самим не заснуть под убаюкивающие звуки природы или колыбельную.

Важно! В отличие от зрения слух новорожденного развит достаточно хорошо, поэтому, если даже самая спокойная и умиротворяющая музыка из динамика звучит слишком громко, эффект будет прямо противоположным — кроха перевозбудится и успокоить его будет непросто.

Служит симпатичным аксессуаром. С пользой для психоэмоционального развития малыша и несколькими свободными минутами для родителей все понятно, но есть у этого замечательного приспособления и еще одна полезная функция — декоративная. На рынке представлено множество моделей на любой вкус. Милые игрушки дополнят и придадут завершенность интерьеру детской комнаты, а если вам не нравятся яркие цвета и пластмассовый корпус, можно подобрать мобиль из дерева или и вовсе сделать его своими руками, например из фетра.

Федеральное агентство новостей /

Как выбрать мобиль на кроватку для новорожденных

Все, что окружает малыша, должно быть безопасным и качественным, и мобиль, конечно же, не является исключением из правила, поэтому мы решили рассказать, на какие критерии нужно обращать внимание при выборе.

Механизм вращения

Механический. В данном типе устройств карусель из игрушек приводится в движение заводным механизмом вручную, подобно музыкальной шкатулке. Как правило, такие модели стоят дешевле автоматических аналогов, но и менее удобны в использовании, поскольку одного завода хватает совсем ненадолго и уже через несколько минут придется снова подходить к кроватке, чтобы привести игрушку в движение. Электрический. Подобные мобили пользуются наибольшей популярностью, хоть и стоят дороже «механики». Работают они, как правило, от батареек. Одного «запуска» хватает приблизительно на полтора часа непрерывной работы, а если приобрести модель с пультом дистанционного управления, то режимы можно менять, не заходя в комнату, что удобно, если ребенок вдруг заснул или, наоборот, закапризничал. Кроме того, электрические устройства зачастую имеют несколько дополнительных функций, о которых мы погорим чуть ниже.

Способ крепления к кроватке

Липучка или крючок. Данные типы не отличаются большой надежностью, особенно если мобиль сравнительно тяжелый. Зажим. Универсальный и надежный крепеж обеспечит безопасность малыша и спокойствие родителей. Именно таким механизмом оснащено большинство современных мобилей.

Тип крепления игрушек к устройству

Игрушки могут быть как съемными, так и нет. Первый вариант предпочтительнее в силу своей универсальности — когда ребенок подрастет и мобиль как таковой потеряет свою актуальность, фигурки можно будет отцепить от основного корпуса и продолжать использовать самостоятельно или прикрепить на козырек коляски, на детское автокресло или развивающий коврик.

Материал

Главное требование для любого детского товара — 100% безопасность. Материалы, из которых изготовлены игрушки и сама карусель, должны быть предназначены для детей с рождения. Основание обычно делают из высококачественного пластика, а подвески могут быть тканевыми, деревянными и даже вязаными — полет фантазии производителей практически безграничен. Учтите, что проще всего в уходе пластмассовые варианты — их можно протирать и ополаскивать водой хоть каждый день, тогда как мягкие игрушки собирают пыль и более прихотливы.

Форма, размер и цвет игрушек

Как уже говорилось выше, новорожденным больше подойдут игрушки черно-белого цвета с геометрическим узором, а позднее желательно использовать яркие и красочные подвески. При этом персонажи должны крепиться за спинки и «смотреть» на ребенка. Если игрушки открепляются и будут в дальнейшем использоваться сами по себе, то для развития тактильных ощущений полезно сочетание нескольких фактур: пусть у бобра будет шуршащий хвостик, а у рыбки имитация шершавой чешуи.

Дополнительные функции

Для удобства родителей и удовольствия малыша производители оснащают свои изделия следующими приятными дополнениями:

ночник;

проектор;

музыкальный проигрыватель;

наличие «белого шума»;

голосовое включение;

автоматическое отключение;

дистанционное управление;

USB-разъем для флешки.

Данные функции зачастую влияют на стоимость мобиля, но не являются обязательными, поэтому, насколько они нужны именно вашей семье, решать только вам, а мы переходим к обзору наиболее удачных моделей по версии ФАН.

Лучшие мобили на кроватку для новорожденных в 2021: рейтинг ФАН

Tiny Love День и ночь

market.yandex.ru / Prt Scr

Очаровательный музыкальный мобиль с тремя подвесками в виде милых зверушек идеально подойдет для использования с самого рождения, поскольку игрушки сшиты из мягкой ткани в черно-белых тонах, а именно эта цветовая гамма признана специалистами идеальной для развития зрения новорожденных. Устройство оснащено сразу тремя типами крепления, что позволит использовать его не только дома в кроватке, но и на улице или в автомобиле. Одного включения хватает на 30 минут беспрерывной работы.

Ориентировочная стоимость: 3000 рублей

Chicco Magic Forest

market.yandex.ru / Prt Scr

Многофункциональное устройство 3-в-1, совмещающее в себе мобиль, проектор и музыкальный проигрыватель, наверняка понравится малышу и станет верным помощником его родителей. Яркие текстильные игрушки — обитатели сказочного леса (мишка, улитка и птичка) развлекут кроху, а одна из семи колыбельных и проецируемое на потолок изображение зайчика с мягким свечением желтого, зеленого или голубого цветов успокоят и настроят на правильный лад перед сном.

Ориентировочная стоимость: 4000 рублей

Fisher-Price Мечты о бабочках

market.yandex.ru / Prt Scr

Симпатичный музыкальный мобиль с функцией ночника поможет малышу расслабиться и скорее погрузиться в объятия Морфея. Три плюшевых медвежонка в костюмах бабочек будут плавно кружиться под одну из ненавязчивых мелодий, звуки природы или «белый шум», знакомый крохе еще с того времени, когда он находился у мамы в животе, а проектор создаст на потолке картину звездного неба. Управлять режимами можно дистанционно при помощи пульта. Карусельку с медвежатами можно отцепить от основы и повесить на козырек коляски или на спинку автокресла.

Ориентировочная стоимость: 4000 рублей

Мобиль музыкальный «Совушка»

market.yandex.ru / Prt Scr

Яркий симпатичный мобиль со световыми эффектами придется по душе малышам и порадует молодых родителей демократичной ценой. Разноцветные подвески-погремушки легко снимаются с основания, когда их маленький хозяин немного подрастет. За игрушками из безопасной пластмассы легко ухаживать — достаточно время от времени ополаскивать их водой. Время непрерывного звучания мелодий — 30 минут.

Ориентировочная стоимость: 1300 рублей

Smart Baby

market.yandex.ru / Prt Scr

Несмотря на свою более чем демократичную цену, этот мобиль прекрасно справляется со своими обязанностями. С его помощью родители смогут как развеселить, так и успокоить кроху и подготовить его ко сну. Карусель с яркими игрушками в морской тематике работает как с музыкой, так и без нее. Устройство предусматривает два режима: для сна и для бодрствования. В зависимости от поставленной задачи музыкальный блок будет воспроизводить спокойные колыбельные или, наоборот, веселые динамичные мелодии. Игрушки из пластмассы легко моются, их можно открепить от мобиля и играть ими по отдельности.

Ориентировочная стоимость: 800 рублей