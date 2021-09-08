Советник главы офиса Зеленского решил отказаться от переименования страны в Русь-Украину

Киев, 8 сентября. Идея о переименовании страны в Русь-Украину является не официальной позицией Киева, а личным мнением, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По словам политика, о необходимости дать Украине новое название он заявлял еще с конца 2000-х годов. В то время глава Верховной рады Дмитрий Разумков даже институт не закончил, сказал Арестович.

Вместе с тем политик уточнил, что полушутя говорил о переименовании страны в Русь-Украину. Это не является официальной позицией Киева, подчеркнул он. Однако многие люди восприняли заявление слишком серьезно, объяснил Арестович.

«Наше сообщество прочитало это как «в офисе президента готовится указ о переименовании страны». И потом, когда этот водопад уже прорвало, и сколько я ни кричал, что это мое сугубо личное мнение, и в офисе это вообще-то воспринимают, мягко говоря, скептически, уже все», — сказал политик.

Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского предложил отобрать у РФ бренд «русских» и дать Украине двойное название. Арестович отметил, что переименовал бы страну в Русь-Украину.