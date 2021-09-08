От критики до обещаний помощи: как страны мира реагируют на новое афганское правительство

Кабул, 8 сентября. Ранее озвученный движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) состав временного правительства, представленный исключительно мужчинами, вызвал неоднозначную реакцию у мирового сообщества. В частности, исполняющий обязанности премьер-министра страны находится под санкциями ООН, а кандидат на должность главы МВД разыскивается американскими спецслужбами.

Радикальная группировка, которая пришла к власти в южноазиатской республике в середине августа, озвучила состав нового правительства 7 сентября. Назначенный главой кабмина Мохаммад Хасан Ахунд занимал должность старшего министра в период прежнего правления талибов в 90-х годах, когда движение учиняло жестокие расправы над населением. Его нынешний заместитель Абдул Гани Барадар был соучредителем «Талибана», а в 2020-м курировал подписание соглашения о выводе войск Соединенных Штатов из Афганистана.

We are shocked that leading journos and even US state dept is shocked about no women in the #Afghanistan #cabinet



The list released by the #Taliban includes one of the FBI's most wanted men and ‘specially designated global terrorist’ #SirajuddinHaqqanihttps://t.co/97mmKvXH5v — tfipost.com (@tfipost) September 8, 2021

Министром внутренних дел объявлен Сираджуддин Хаккани, находящийся в розыске у ФБР за управление организацией «Сеть Хаккани», которая была создана его отцом Джалалуддином Хаккани. Американские власти утверждают, что сеть, помимо «Талибана», имеет связи с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) и рядом прочих экстремистских группировок.

Сами талибы уже заявили, что представленное ими правительство — временное. Однако это не помешало ряду зарубежных государств выразить свою обеспокоенность, а некоторым и вовсе заявить, что они не намерены признавать новую афганскую власть.

Реакция США и ООН

Вашингтон заявил, что озабочен касательно перечня лиц, которые вскоре возглавят ключевые посты в Афганистане.

«Мы обращаем внимание на то, что объявленный список состоит исключительно из членов «Талибана» или их близких соратников и не включает женщин. Мы также обеспокоены связями и послужным списком некоторых кандидатов, — сказал один из представителей Государственного департамента США. — <…> Мы понимаем, что озвученный талибами состав кабмина является временным. Мы будем судить о них по их действиям, а не по словам@.

The US has said in a statement that it understands the Taliban's remarks and that "we understand that this is interim cabinet and Washington will judge them by their actions rather than their promises." Once again, remind the Taliban that Afghans deserve an inclusive government. pic.twitter.com/QpTVHgiczy — Talib Times (@talib_times) September 8, 2021

Официальный представитель Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак заявил, что эта международная структура не участвует в процессах признания правительств и заинтересована лишь в поисках мирного решения конфликта путем переговоров и формирования инклюзивного руководства в Афганистане.

Одновременно спецпредставитель ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамила Паттен отметила, что исключение женщин из государственного аппарата ставит под сомнение приверженность боевиков «защите и уважению прав» женской части населения Афганистана, о чем они ранее заявляли.

Реакция стран Ближнего Востока

Опасения по поводу нового кабмина республики выразило и руководство Ирана, где большая часть населения представлена шиитами, которых талибы подвергали притеснениям во времена прежнего правления страной. Секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Али Шамхани отметил, что отсутствие инклюзивности при формировании правительства и применение военной силы для получения власти вместо диалога, учитывающего интересы всех этнических и социальных групп, «вызывают наибольшую озабоченность друзей афганского народа».

واکنش اردوغان به کابینه طالبان: تحولات افغانستان را از نزدیک دنبال می‌کنیم؛ آرزو دارم تا به نفع همه افغانستان تمام شودhttps://t.co/wacviQOipd pic.twitter.com/Df5GeWpDWf — Aamaj News (@AamajN) September 8, 2021

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Конго подчеркнул, что пристально следит за происходящим в Кабуле, и задался вопросом, «насколько долго будет действовать этот временный кабинет».

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Катара Лолва аль-Хатер указала на факт правления талибов в Афганистане, однако не заявила об официальном его признании.

«Они («Талибан» — прим. ред.) проявили большой прагматизм. Давайте воспользуемся возможностью и пока понаблюдаем за их публичной деятельностью», ­­— предложила она.

Реакция Китая и Узбекистана

Более позитивно о последней политической активности талибов отозвались Китай и Узбекистан.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что его страна с уважением относится к суверенитету Афганистана, подчеркнул намерение Пекина сотрудничать с афганским руководством и выразил надежду, что новые власти будут действовать с учетом интересов народа и оправдают ожидания международного сообщества. А затем появились сообщения о планах Пекина предоставить афганскому народу экстренную помощь на сумму 30 млн долларов.

China says new Taliban cabinet a necessary step in country's reconstructionhttps://t.co/SJgzMa5uVO — TRT World (@trtworld) September 8, 2021

В свою очередь МИД Узбекистана в своем официальном заявлении приветствовал формирование временного правительства в Афганистане, пожелал ему скорейшего достижения «межнационального согласия, устойчивого мира и стабильности» в стране и сообщил о готовности Бишкека к конструктивному диалогу с Кабулом.

Талибы заявили о создании кабинета министров, отметив необходимость в поддержке со стороны мирового сообщества. Ожидалось, что список кандидатов будет объявлен еще в конце августа, однако процесс затянулся на три недели и завершился лишь после захвата провинции Панджшер — последнего оплота сопротивления проправительственных сил.

Талибы говорят, что взяли под контроль афганскую провинцию Панджшер https://t.co/vIboZZlJR8 — Агентство Рейтер (@reuters_russia) September 6, 2021

Движение подчеркнуло, что постоянное правительство государства будет формироваться уже с вовлечением всех слоев афганского общества и с учетом их интересов. При этом продолжающиеся в стране протесты талибы списали на воздействие «внешних сил», желающих дестабилизации обстановки в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.