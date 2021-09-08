Очередная просьба Украины принять ее в НАТО адресована на самом деле России

Пустыми политическими игрищами назвал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ситуацию в Верховной раде, комментируя Федеральному агентству новостей обращение украинских депутатов к США с просьбой предоставить Украине статус главного союзника вне НАТО.

«Парламентариям Украины, очевидно, нечем заняться, раз они тратят время на подобные обращения. Киевских политиков вообще больше всего беспокоит отношение к ним со стороны Вашингтона и НАТО в целом, а не проблемы украинских граждан. Каждым своим шагом во внутренней и внешней политике руководство Украины доказывает свою антинародную суть. Украинские политиканы готовы продать остатки суверенитета за внимание к ним западных русофобов», — подчеркнул депутат.

Сергей Железняк отметил, что с помощью угрозы вступить в НАТО Украина пытается напугать Россию, но на самом деле упорно ведет к краху собственное государство. Запад же просто использует Украину в качестве политического плацдарма для нападок на Россию.

«Антинародная политика тех, кто засел в руководстве Украины, губит страну, усугубляет экономический кризис и расширяет пропасть в отношениях с Россией — единственной, по сути, страной, в которой на самом деле переживают за судьбу украинского народа. США всегда и везде действуют, исходя исключительно из своих интересов, они не пекутся о «тех, кого приручили» и не желают нести ответственность за содеянное», — отметил он.

Парламентарий обратил внимание, что печальный пример действий США в Афганистане с последующим позорным бегством и брошенными союзниками должен стать серьезным предостережением украинским политикам и всем, кто надеется на искреннюю дружбу с Вашингтоном.

Ранее ФАН рассказал, чем выгодны правительству Украины скандальные заявления представителя Офиса президента Арестовича.