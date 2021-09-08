Защитник сборной России Джикия раскритиковал журналистов за публикацию «ерунды»

Москва, 8 сентября. Игрок московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия объяснил, почему перестал отвечать на вопросы сотрудников СМИ.

Георгий Джикия пообщался с журналистами после матча отбора ЧМ-2022 между сборными России и Мальты, который состоялся накануне на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Он объяснил, почему стал игнорировать сотрудников СМИ.

«Много негатива от вас, журналистов. Все время какую-то ерунду пишете, поэтому перестал общаться. Чуть добрее будете — тогда будем общаться», — заявил 27-летний защитник.

Встреча сборных России и Мальты завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали форвард «Локомотива» Федор Смолов и полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев. Джикия не принимал участие в игре квалификации ЧМ-2022.

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