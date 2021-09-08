Европа признала военные преступления США, но наказания виновных не будет

Заявление о преступлениях Пентагона — просто «выкрик» растерянного и напуганного Запада после краха в Афганистане, скоро Европа успокоится и за убийства мирных жителей, как всегда, никого не накажут. Об этом ФАН рассказал американист Дмитрий Дробницкий, комментируя отчет британской НКО Airwars, согласно которому военные США за 20 лет «войны с терроризмом» нанесли более 93 тысяч авиаударов и убили десятки тысяч гражданских.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что раньше публикацию о преступлениях американской армии, подобную отчету Airwars, в Европе никто бы не заметил, но теперь ситуация другая — США теряют статус лидера.

«Дело в том, что до событий в Афганистане Соединенным Штатам прощалось абсолютно все. Вашингтон всегда очень нервно реагировал на какие-либо замечания в свой адрес со стороны международных организаций. Несколько человек, посмевших выступить против США, американское правосудие разыскивает по всему миру до сих пор, назвав их «преступниками». Американцам простили бы и невероятное количество погибших мирных жителей стран, куда США в последние годы вторгались. Но Вашингтон проиграл, теперь все иначе», — заметил политолог.

Эксперт подчеркнул, что всем очевидно: американское командование, 20 лет руководившее группировкой западного военного контингента в Афганистане, — слабое. Операция НАТО потерпела крах — европейская и американская общественность встревожены.

«Скандал связан исключительно с тем, что американцы продемонстрировали в Афганистане свою несостоятельность. Усилия «мирового гегемона» и стран-приспешников, которых США повели за собой, оказались тщетны. Все знали, что американцы убивают мирных жителей, но об этом молчали. Если бы они победили, никто не посмел бы вспоминать о военных преступлениях США. Теперь международное сообщество в шоке. Говорят о жертвах, о том, что террористы захватили американское оружие. А то, что в Сирии боевики регулярно получали вооружение от Пентагона, раньше никого не волновало», — напомнил аналитик.

Global Look Press / US Joint Staff / via Globallookpress.com

Собеседник ФАН добавил, что ранее в Сирии бандформирования, поддерживаемые ЦРУ, вели бои с группировками, за которыми стоял Пентагон. И те и другие на территории суверенной страны продолжали межведомственную войну американских силовых структур, используя оружие из США. Однажды об этом даже написали в газете, но европейская общественность все это игнорировала.

«Никаких наказаний виновных за десятки, а может быть и сотни тысяч невинных людей, убитых солдатами США и их союзников, не последует. После публичного краха коалиции «цивилизованная общественность» напугана и растеряна, что делать дальше — не ясно. Они определили виновного и стали припоминать другие грехи. Но они не могут наказывать сами себя. Преступник — объединенный Запад, кровью испачканы все», — сообщил Дробницкий.

Специалист по американской внешней и внутренней политике обратил внимание, что критика американского правительства внутри страны может быть использована противниками президента Джо Байдена, но, даже если его сместят, во внешней политике США и их сателлитов в ближайшее время ничего не изменится.

«Поражений, подобных бегству из Афганистана, в истории Соединенных Штатов ранее не было. «Гегемон» перестает быть «гегемоном» — это удар для всего западного мира, но другого лидера у них пока что нет. На американскую финансовую систему завязано большинство стран. Запад попытается как-то переформатироваться и вновь стать «единым цивилизованным миром». Они покричат о «допущенных ошибках» и как-то договорятся между собой», — уточнил Дробницкий.

Политолог заключил, что никаких серьезных ссор между странами Запада не произойдет — они просто пребывают в состоянии испуга и пытаются выработать «месседж» — новую идею, с помощью которой попытаются склеить то, что разбилось, после этого про убитых мирных жителей никто и не вспомнит.

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