Налоговое регулирование добычи рыбы планируют обновить в Минсельхозе

Москва, 8 сентября. Налоговый кодекс намереваются изменить представители Минсельхоза РФ, чтобы поднять ставку на добычу рыбы.

Министерство сельского хозяйства РФ разработало законопроект, касающийся сферы рыбной ловли и налогообложения отрасли. Известно, что инициатива ведомства уже прошла ряд согласований в других государственных министерствах и службах. Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что новая повышенная ставка будет действовать в отношении большого количества рыб. Например, ставка на минтая из Охотского моря вырастет с 3,5 тыс. рублей за тонну до 4,3 тыс. рублей. Камбала будет облагаться 2,1 тыс. рублей вместо 10 рублей, камчатский краб получит ставку в 80 тыс. рублей вместо предыдущей в 35 тыс. рублей.

При этом ежегодно ставки будут индексироваться, а в основании расчета ляжет коэффициент-дефлятор. Ряд видов рыб не подпадает под действие новой системы налогообложения, так как уровень добычи некоторых рыб упал.

Текущие ставки на добычу биоресурсов были учреждены еще в 2004 году. Согласно тексту документа, новое налогообложение в среднем составляет 4,8% от цены производителя сырья. Предприятия, которые являются основными для городов или поселков, получат льготы в виде 15%-го платежа от общего размера ставки.

Минсельхоз считает, что модернизация законодательства в этом направлении приведет к десятикратному увеличению поступлений в бюджет. Нагрузка на компании увеличится до 13% с 7,8%.

Особый налоговый режим российские власти собираются ввести на территории Курильских островов. Как заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, в регионе, благодаря нововведению, появятся предприятия по добыче и переработке краба.