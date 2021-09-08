Лукашенко приступил к разрыву договора с ЕС о реадмиссии

Минск, 8 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко внес в парламент республики законопроект о приостановке договора о реадмиссии с Европейским союзом.

Пресс-служба белорусского лидера уточнила, что решение о такой мере является ответом на недружественные действия европейских государств.

Стоит отметить, что отношения между Белоруссией и Европейским союзом обострились в значительной степени после инцидента с посадкой самолета Ryanair в минском аэропорту. На его борту был задержан один из создателей признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Позже отношения с прибалтийскими государствами усугубились еще серьезнее на фоне миграционного кризиса. В частности, Литва приняла решение возвести забор на границе с Белоруссией, чтобы усложнить переселенцам путь в Европу.