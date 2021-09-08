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Суд обязал Илью Соболева выплатить компенсацию жителю Тольятти

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 15:36
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Общество
Суд обязал Илью Соболева выплатить компенсацию жителю Тольятти
instagram.com  /  @sobolev_tut

Санкт-Петербург, 8 сентября. Известного российского комика Илью Соболева по решению суда в Санкт-Петербурге обязали выплатить компенсацию морального вреда жителю Тольятти Леониду Тарантову.

Житель Тольятти подал в суд на известного комика после обидной шутки, которая прозвучала в эфире YouTube-канала с миллионной аудиторией. Дело рассматривалось в Петроградском районном суде Петербурга. Судья вынес решение частично удовлетворить требования истца.

«Суд исковые требования удовлетворил частично, обязав Соболева удалить ролик и опубликовать опровержение. Моральный вред взыскан в размере 100 тысяч рублей. Также взысканы расходы на оплату юридических услуг», — сообщает источник Федерального агентства новостей в суде.

Конфликт между артистом и мужчиной начался после апрельского розыгрыша в рамках шоу «Можно ваш телефончик». Тарантова оскорбила шутка, в которой его назвали представителем сексуальных меньшинств. По данным Telegram-канала Mash, истец изначально пытался связаться со скандальным комиком лично, чтобы тот убрал видео. Однако из-за игнорирования он решил подать иск на 84 миллиона рублей.

Ранее стали известны подробности судебного разбирательства между комиком Идраком Мирзализаде и МВД России. Юморист подал иск против органов после решения о пожизненном запрете для него на въезд в Россию.

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