Генерал-майор Кириченко назвал шокирующей трагедией гибель главы МЧС Зиничева

Москва, 8 сентября. Погибший во время учений глава МЧС Евгений Зиничев был профессионалом высочайшей категории, заявил экс-руководитель УВД по Калининградской области генерал-майор Сергей Кириченко.

В интервью изданию «ПолитРоссия» Кириченко назвал смерть Зиничева настоящей трагедией. Он выразил соболезнования родным и близким министра, а также родственникам погибшего вместе с ним оператора Александра Мельника.

«Мне очень жаль. Чисто по-человечески очень жаль. Выражаю соболезнования родным и близким. Светлая память и погибшему оператору. Всем нам сил пережить это», – сказал он.

Кириченко подчеркнул, что Зиничев был настоящим профессионалом и очень хорошим человеком. Новость о его гибели стала шокирующей для многих людей.

Ранее сообщалось, что Евгений Зиничев погиб на 56-м году жизни. Он попытался спасти сорвавшегося с обрыва оператора, который снимал учебный фильм для МЧС во время учений в Норильске. Как рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян, министр прыгнул за мужчиной и разбился о камень.

Евгений Зиничев занимал пост руководителя МЧС РФ с мая 2018 года. До этого он работал главой управления ФСБ России по Калининградской области, а затем был врио главы региона.