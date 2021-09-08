Выводы о «победе» над РФ в холодной войне вызвали бурную реакцию у читателей JB Press

Токио, 8 сентября. Утверждения о «победе» Японии над Россией в холодной войне не имеют ничего общего с действительностью. К такому выводу пришли читатели JB Press.

Ранее на страницах издания появилась статья политического аналитика Эйдзи Ямаситы. Эксперт утверждал, что Токио удалось достичь успехов в холодной войне с Москвой. Столь громкое заявление вызвало бурную реакцию общественности. Японцы разгромили выводы аналитика, назвав их «пустыми мечтаниями».

«Как мы можем сейчас победить Китай и Россию? Участвовать в их сдерживании — еще куда ни шло. А чтобы победить — у нас таких сил нет», — написал один из пользователей.

Другой читатель обратил внимание на то, что японские власти даже не пытались одержать «победу». При этом он призвал не учитывать стремление Токио всячески услужить Вашингтону.

«Да, вот так, словесной эквилибристикой автора, мы из побежденной страны превратились в страну-победительницу», — иронично заметил комментатор.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги призвал к конструктивному диалогу с Россией. Он также сообщил о продолжении консультаций с Россией по совместной деятельности на Курилах, передает телеканал «360».