Соединения морской пехоты Тихоокеанского флота получили первую партию автоматов АК-12

Хабаровск, 8 сентября. Первая партия автоматов АК-12 передана соединениям морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ РФ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

По имеющимся данным, в скором времени военнослужащие отработают стрельбы с применением нового вооружения на полигонах боевой подготовки.

Модернизированный автомат АК-12 был представлен в рамках военно-технического форума «Армия-2021». Он разработан для бойцов спецназа по требованиям Минобороны России. По данным телеканала «360», автомат получил более эргономичный приклад, новую рукоять и прицельные приспособления. Двухсторонний переводчик-предохранитель позволяет одинаково удобно манипулировать им как правой, так и левой рукой. При этом конструкторы концерна «Калашников» акцентировали внимание на возможности дальнейшего повышения эффективности данного оружия.