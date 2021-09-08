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Вручение автомобилей медалистам Олимпиады пройдет в Кремле 10 сентября

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 15:26
Спорт
Вручение автомобилей медалистам Олимпиады пройдет в Кремле 10 сентября
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 сентября. Церемония вручения автомобилей российским спортсменам, ставшим медалистами летних Олимпийских игр — 2020 в Токио, пройдет в Кремле 10 сентября.

Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев заявил, что традиционная церемония вручения автомобилей победителям и призерам Олимпиады-2020 в Токио состоится сразу после получения спортсменами государственных наград.

Вручение состоится на Соборной площади, тогда как сами автомобили будут ждать своих новых владельцев на соседней — Ивановской площади. Катушев добавил, что фонд с удовольствием вручит машины уважаемым олимпийцам, добившимся столь прекрасных результатов на состязаниях, передает ТАСС.

Российские спортсмены на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио привнесли в национальную копилку страны 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Президент России Владимир Путин ранее похвалил организаторов Олимпиады и Паралимпиады в Токио, отметив их успех в проведении спортивного мероприятия столь высокого уровня.

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