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Тюменские полицейские спасли упавшую в колодец с холодной водой женщину
Общество
Тюменские полицейские спасли упавшую в колодец с холодной водой женщину
wikipedia.org  /  Лобачев Владимир / CC BY-SA 4.0

Ялуторовск, 8 сентября. Спасатели вытащили из колодца 42-летнюю женщину, просидевшую в колодце более семи часов.

Ночью в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский» поступил звонок от местной жительницы. Гражданка сообщила, что подруга уже долгое время не отвечает на ее звонки. Участковый Рустам Мулюков вместе с заявительницей оперативно выехали на участок пропавшей женщины. Прибыв на территорию, они обнаружили распахнутую настежь калитку и открытую входную дверь в дом. Самой хозяйки участка нигде видно не было. Пройдя вглубь двора полицейский и подруга женщины услышали приглушенный голос, доносившийся из колодца.

Как оказалось, потерпевшая упала в колодец вместе с обломившейся палкой, к которой крепилось ведро. Более семи часов она простояла по пояс в ледяной воде. Ее попытки самостоятельно выбраться из колодца или позвать на помощь результатов не дали.

Совместными усилиями участковый и прибывшие ему на помощь сотрудники патрульно-постовой службы, используя буксировочный трос и другие приспособления, вызволили пострадавшую. Правоохранители укрыли гражданку теплыми вещами и передали прибывшим медицинским работникам. Жизни женщины ничего не угрожает.

Не так давно в Севастополе из загоревшегося многоквартирного дома спасатели эвакуировали запертых в огненной ловушке людей и собаку.

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