Юрист Соловьев назвал возможное наказание для виновных во взрыве газа в Ногинске

Недобросовестное исполнение своих профессиональных обязанностей может приводить к печальным последствиям, вплоть до человеческих жертв. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК РФ Иван Соловьев.

В многоквартирном жилом доме №9а на улице 28 Июня в городе Ногинске Московской области произошел взрыв газа, в результате которого, по предварительным данным, пострадали 14 человек, еще двое погибли.

Хлопок повлек за собой частичное обрушение стены дома со второго по четвертый этаж, повредив 17 квартир. На месте происшествия находятся спасатели Ногинского СЦ, центра «Лидер», Центроспаса и кинологи. Туда также выехали высшие чиновники Подмосковья и губернатор области Андрей Воробьев. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Это квалифицированное преступление по части 3 статьи 238 УК РФ, поскольку имеются аж двое погибших, — заметил Соловьев. — Тут виновного ждут либо пять лет исправительных работ, либо лишение свободы до десяти лет — в зависимости от степени ответственности лица, чьи действия или бездействие привели к этой трагедии. Все это достаточно серьезные наказания, и следствию предстоит провести большое количество экспертиз, направленных на то, чтобы выяснить все обстоятельства дела».

Юрист выразил надежду, что сотрудники МЧС сумеют спасти всех, кто оказался под завалами разрушенного дома.

Федеральное агентство новостей /

«К сожалению, это не первый и далеко не последний случай со взрывом газа в жилых домах, — заметил он. — Так что соответствующим ведомствам следует серьезно озаботиться ситуацией. Когда речь идет о газоснабжении многоквартирного здания, акцент в первую очередь должен быть сделан на безопасности. Обслуживающие организации должны не просто проводить плановый осмотр труб раз в несколько лет, а следить за их качеством в режиме реального времени».

Кроме того, добавил эксперт, газоснабжающие конструкции могут стать объектом для совершения террористических актов в силу своего уязвимого положения.

«Так что следует разработать комплекс мер по предотвращению подобных попыток, — заметил он. — Также гражданам следует знать, как именно вести себя, если они почуяли запах утекшего газа. Владение такой простой информацией может спасти десятки, а то и сотни жизней».

Ранее собеседник ФАН прокомментировал гибель министра МЧС Евгения Зимичева, назвав его поступок (попытку спасти жизнь режиссеру Александру Мельнику) «одним из самых светлых примеров героизма».