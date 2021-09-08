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Верховная рада приняла закон о легализации криптовалют на Украине
Экономика
Верховная рада приняла закон о легализации криптовалют на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Киев, 8 сентября. Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «О виртуальных активах», позволяющий легально использовать криптовалюты для расчетных операций.

Инициативу поддержали 276 членов украинского парламента при минимально требуемых 226-ти. Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков ранее объяснил, что криптовалюты не будут считаться платежным средством, но станут допустимы операции эквайринга. Чиновник при этом отмечал, что, как и в случае с долларовыми картами, конвертация валют будет мгновенная.

Верховная рада приняла закон «О виртуальных активах» в первом чтении в декабре 2020 года. Документ призван регулировать оборот цифровых активов на территории Украины. Он также позволяет участникам рынка пользоваться банковскими услугами, платить налоги с полученных доходов и получать юридическую защиту в судах при нарушении их прав.

Тем временем украинский кабмин всерьез рассматривает возможность майнинга биткоинов за счет мощностей атомных электростанций. Примечательно, что еще два года назад спецслужбы Украины ликвидировали незаконные криптофермы на Южно-Украинской АЭС.

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