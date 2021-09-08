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Глава Минфина России Силуанов допустил возможность оказания поддержки Белоруссии

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 15:12
Экономика
Глава Минфина России Силуанов допустил возможность оказания поддержки Белоруссии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 8 сентября. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов прокомментировал возможность предоставления финансовой помощи Минску.

Белоруссия может получить от России денежные средства, если в этом возникнет необходимость, отметил глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов. Об этом пишет РИА Новости.

По словам министра, Белоруссия сейчас находится не в лучшем положении с точки зрения финансовой стабильности. По этой причине Москва и Минск обсуждают потенциальные направления для оказания поддержки.

«Но я не исключаю, что какие-то виды поддержки мы сможем при необходимости оказать нашим белорусским партнерам», — заявил Силуанов в ходе Московского финансового форума.

Силуанов добавил, что ключевой целью в настоящее время является стимулирование интеграционного процесса между государствами. На повестке дня данный вопрос является самым главным, подчеркнул министр финансов РФ.

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силуанов россия и белоруссия Минфин России
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