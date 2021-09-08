Глава Минфина России Силуанов допустил возможность оказания поддержки Белоруссии

Москва, 8 сентября. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов прокомментировал возможность предоставления финансовой помощи Минску.

Белоруссия может получить от России денежные средства, если в этом возникнет необходимость, отметил глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов. Об этом пишет РИА Новости.

По словам министра, Белоруссия сейчас находится не в лучшем положении с точки зрения финансовой стабильности. По этой причине Москва и Минск обсуждают потенциальные направления для оказания поддержки.

«Но я не исключаю, что какие-то виды поддержки мы сможем при необходимости оказать нашим белорусским партнерам», — заявил Силуанов в ходе Московского финансового форума.

Силуанов добавил, что ключевой целью в настоящее время является стимулирование интеграционного процесса между государствами. На повестке дня данный вопрос является самым главным, подчеркнул министр финансов РФ.