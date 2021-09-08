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Путин рассказал главе Евросовета об отказе Киева выполнять обязательства по Донбассу
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Путин рассказал главе Евросовета об отказе Киева выполнять обязательства по Донбассу

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 15:18
Политика
Путин рассказал главе Евросовета об отказе Киева выполнять обязательства по Донбассу
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 8 сентября. Президент России Владимир Путин побеседовал с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Глава государства рассказал о нежелании Украины выполнять обязательства по Донбассу.

Во время беседы стороны обратили внимание на необходимость начала переговоров по ситуации в регионе. О телефонном разговоре сообщили в Кремле.

Также Владимир Путин прокомментировал саммит «Крымской платформы». Глава государства указал на провокационный характер мероприятия. В связи с этим событием российский лидер напомнил о дискриминационной политике ЕС по отношению к крымчанам.

Ранее стали известны подробности телефонного разговора Путина и Мишеля. Они обсудили ситуацию в Афганистане и во всем регионе. Глава Евросовета сделал соответствующую запись в соцсетях.

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Все новости / Политика / Путин рассказал главе Евросовета об отказе Киева выполнять обязательства по Донбассу
путин донбасс крым евросовет
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