Путин рассказал главе Евросовета об отказе Киева выполнять обязательства по Донбассу

Москва, 8 сентября. Президент России Владимир Путин побеседовал с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Глава государства рассказал о нежелании Украины выполнять обязательства по Донбассу.

Во время беседы стороны обратили внимание на необходимость начала переговоров по ситуации в регионе. О телефонном разговоре сообщили в Кремле.

Также Владимир Путин прокомментировал саммит «Крымской платформы». Глава государства указал на провокационный характер мероприятия. В связи с этим событием российский лидер напомнил о дискриминационной политике ЕС по отношению к крымчанам.

Ранее стали известны подробности телефонного разговора Путина и Мишеля. Они обсудили ситуацию в Афганистане и во всем регионе. Глава Евросовета сделал соответствующую запись в соцсетях.