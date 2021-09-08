Верховная рада Украины провалила голосование по вопросу статуса союзника вне НАТО

Киев, 8 сентября. Постановление Верховной рады об обращении к США относительно предоставления Киеву статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО не набрало необходимой для его принятия поддержки.

По имеющейся информации, на внеочередном заседании украинского парламента за постановление проголосовали 24 депутата из 226 необходимых. Отмечается, что автором инициативы является депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Парламентарии посчитали проект постановления манипуляцией на теме национальной безопасности. Дело в том, что Гончаренко аргументировал принятие документа заявлениями о якобы «российской агрессии».

Депутаты из правящей партии «Слуга народа» напомнили ему, что Украина претендует на полноценное членство в Североатлантическом альянсе, поэтому ей не нужен статус основного союзника США вне военного блока.

Ранее в Раде пожаловались, что комплексы Javelin являются недостаточной военной помощью США для Украины. Там заявили, что ВСУ нуждаются в усилении и по другим направлениям, в том числе в сфере ПВО.