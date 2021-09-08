Герасимов заявил, что имя главы МЧС Зиничева достойно быть увековеченным

Москва, 8 сентября. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов поддержал инициативу увековечить память погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время инцидента в Красноярском крае. Глава комиссии по культуре Евгений Герасимов отметил, что имя Зиничева следует увековечить. Он также заявил, что Мосгордума поддержит эту инициативу, если поступит соответствующее предложение.

Одним из вариантов почтить память министра стало предложение назвать одну из московских улиц в честь Зиничева. Председатель комиссии отметил, что министр был человеком, чье имя достойно быть увековеченным. Глава ведомства пытался спасти режиссера Александра Мельника на масштабных межведомственных учениях во время съемки учебного фильма, передает издание «Говорит Москва». Постановщик сорвался в воду и тоже погиб.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев почтил память Зиничева. Он заявил, что министр внес достойный вклад в деятельность по борьбе с терроризмом.