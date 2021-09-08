Дочери Игоря Николаева записали смешное видео вместе с Юлией Проскуряковой

Москва, 8 сентября. Популярный исполнитель и композитор Игорь Николаев — отец двоих детей. Старшей дочери артиста Юлии уже 42 года, а младшей Веронике — всего пять лет. Недавно сестры записали забавное видео для поклонников. Помогала им и супруга артиста — Юлия Проскурякова, пишет 7days.
Старшая дочь маэстро спряталась в выдвижном ящике кровати. При этом поместилась она туда без труда. Когда Вероника Николаева выдвинула ящик, то расхохоталась, обнаружив там любимую старшую сестру.
«Если у вас нету визы,
Границы закрыты для всех,
Из-за ковида, из-за ковида
Приходится в тумбочку лезть.
Как выписать сестру из Майами. Отличный способ при закрытых границах, доставка в прочной упаковке, срок — 24 часа!!!» — иронично подписала публикацию супруга Игоря Николаева.
Подписчики были в восторге от такой выходки женщин из семьи автора хита «Такси».
«Юмористы, шутка бомбическая!!!»;
«Вероника и Юлия — самые лучшие девочки»;
«Класс»;
«Супер придумали»;
«Вы — лучшая семья, обязательно что-то придумаете, чтобы быть вместе»;
«Хорошо, когда есть старшая сестра»;
«Классная шуточка!»;
«Какие вы веселые», — пишут подписчики композитора.
Елена Николаева давно живет в Майами. В конце августа она прилетела в гости к отцу.
Игорь Николаев и певица Юлия Проскурякова поженились в 2010 году. Пока их единственный ребенок — Вероника. Она появилась на свет в 2015 году. Юлия, родившаяся от первого брака звезды, прекрасно ладит с нынешней супругой отца и маленькой сестрой. В браке с певицей Наташей Королевой у Николаева детей не было.
Ранее бывшая жена Игоря Николаева, певица Наташа Королева, заинтриговала поклонников историей о создании хита «Третье сентября».