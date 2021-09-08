Дочери Игоря Николаева записали смешное видео вместе с Юлией Проскуряковой

Москва, 8 сентября. Популярный исполнитель и композитор Игорь Николаев — отец двоих детей. Старшей дочери артиста Юлии уже 42 года, а младшей Веронике — всего пять лет. Недавно сестры записали забавное видео для поклонников. Помогала им и супруга артиста — Юлия Проскурякова, пишет 7days.

Старшая дочь маэстро спряталась в выдвижном ящике кровати. При этом поместилась она туда без труда. Когда Вероника Николаева выдвинула ящик, то расхохоталась, обнаружив там любимую старшую сестру.

«Если у вас нету визы, Границы закрыты для всех, Из-за ковида, из-за ковида Приходится в тумбочку лезть. Как выписать сестру из Майами. Отличный способ при закрытых границах, доставка в прочной упаковке, срок — 24 часа!!!» — иронично подписала публикацию супруга Игоря Николаева.

Подписчики были в восторге от такой выходки женщин из семьи автора хита «Такси».

«Юмористы, шутка бомбическая!!!»; «Вероника и Юлия — самые лучшие девочки»; «Класс»; «Супер придумали»; «Вы — лучшая семья, обязательно что-то придумаете, чтобы быть вместе»; «Хорошо, когда есть старшая сестра»; «Классная шуточка!»; «Какие вы веселые», — пишут подписчики композитора.

Елена Николаева давно живет в Майами. В конце августа она прилетела в гости к отцу.

Игорь Николаев и певица Юлия Проскурякова поженились в 2010 году. Пока их единственный ребенок — Вероника. Она появилась на свет в 2015 году. Юлия, родившаяся от первого брака звезды, прекрасно ладит с нынешней супругой отца и маленькой сестрой. В браке с певицей Наташей Королевой у Николаева детей не было.

Ранее бывшая жена Игоря Николаева, певица Наташа Королева, заинтриговала поклонников историей о создании хита «Третье сентября».