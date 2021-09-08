Матвиенко: Зиничев до последней минуты исполнял свой долг

Москва, 8 сентября. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Она подчеркнула, что министр до последней минуты исполнял свой долг.

Зиничев был истинным патриотом и опытным руководителем, который внес существенный вклад в обеспечение национальной безопасности, развитие и укрепление России, констатировала Матвиенко. Она добавила, что поступки министра навсегда останутся примером мужества и стойкости.

«Евгений Николаевич посвятил жизнь служению России, решению важных государственных задач. На всех занимаемых должностях он проявлял высочайшую компетентность, ответственность, инициативность, стремился приносить максимальную пользу людям», — говорится в направленной сенатором МЧС России телеграмме.

Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая члена съемочной группы. Ему было 55 лет. Соболезнования родным и близким уже выразили политики и чиновники.