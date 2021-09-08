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Изрезанный мужской труп нашли в ванной комнате квартиры во Всеволожске

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 15:05
Происшествия
Изрезанный мужской труп нашли в ванной комнате квартиры во Всеволожске
Невские Новости  /  Юлия Медведева

Всеволожск, 8 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения мужского тела в одной из квартир города Всеволожска Ленинградской области.

В сообщении пресс-службы СК России по региону говорится, что мертвого мужчину нашли в ванной комнате квартиры дома на Межевой улице. При внешнем осмотре были зафиксированы множественные колото-резаные ранения. В ходе работы следственная группа под руководством замглавы СУ СК по Всеволожску провела осмотр места происшествия. Назначен комплекс необходимых криминалистических экспертиз.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Проводится проверка для установления всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что разлагающийся труп мужчины нашли в подъезде одного из жилых домов Екатеринбурга.

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