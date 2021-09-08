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Депутаты Рады призвали Запад не признавать итоги выборов в Госдуму

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 15:06
Политика
Депутаты Рады призвали Запад не признавать итоги выборов в Госдуму
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 8 сентября. Верховная рада Украины выступила с обращением к международному сообществу с просьбой не признавать легитимность выборов в Госдуму России.

Соответствующая инициатива была выдвинута из-за факта проведения голосования на территории Крымского полуострова, а также из-за привлечения к избирательному процессу жителей Донбасса. Заявление поддержали 318 членов украинского парламента.

Вместе с тем депутаты призвали западных партнеров ввести санкции в отношении представителей правительства Крыма. Ограничения должны быть введены и против тех, кто привлекает жителей республик Донбасса к выборам, считают в Раде.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина требует от международного сообщества не высылать наблюдателей на думские выборы. Эти действия дипломат назвал очередной провокацией в отношении избирательного процесса в России.

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