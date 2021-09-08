Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 15:23
15:23
Общество
Собянин предложил усилить в Москве ответственность за нарушение тишины ночью
15:21
Спорт
Хавбек сборной Германии Амири пригласил 170 беженцев на матч с Арменией
15:19
Происшествия
Болезнь сердца стала причиной смерти 42-летнего начальника отдела МВД в Дагестане
15:17
Общество
Тюменские полицейские спасли упавшую в колодец с холодной водой женщину
15:16
Происшествия
Глава Росгвардии Золотов выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева на учениях
15:14
Экономика
Верховная рада приняла закон о легализации криптовалют на Украине
15:13
Общество
Дмитрий Певцов стал крестным отцом ребенка студентов своего курса
15:11
Экономика
Глава Минфина России Силуанов допустил возможность оказания поддержки Белоруссии
15:09
Политика
Верховная рада Украины провалила голосование по вопросу статуса союзника вне НАТО
15:09
Политика
Путин рассказал главе Евросовета об отказе Киева выполнять обязательства по Донбассу
Все новости

Биткоин продолжил снижение на торгах
Экономика
Биткоин продолжил снижение на торгах
pixabay.com  /  Tumisu

Москва, 8 сентября. Данные криптобирж свидетельствуют о новом ослаблении главной криптовалюты современности.

Токены снова начинают терять позиции во время торговой сессии. Ранее биткоин уже сошел с планки в 50 тыс. долларов, теперь он вышел на позицию в 46 тыс. долларов (- 1 тыс. долларов с начала торгов). Снижение составило сразу 14%.

Многие аналитики считают, что высокая волатильность цифровых монет наблюдается из-за новостного фона в Сальвадоре, где криптовалюта вошла в число официальных валют.

Положительная информация должна была подбросить биткоин, однако токен стал падать, так как инвесторы выпустили на рынок чрезмерное количество монет. Тем не менее, криптоэксперты ожидают, что в скором времени актив заново начнет расти.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Биткоин продолжил снижение на торгах
криптовалюта биткоин торги
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru