Биткоин продолжил снижение на торгах

Москва, 8 сентября. Данные криптобирж свидетельствуют о новом ослаблении главной криптовалюты современности.

Токены снова начинают терять позиции во время торговой сессии. Ранее биткоин уже сошел с планки в 50 тыс. долларов, теперь он вышел на позицию в 46 тыс. долларов (- 1 тыс. долларов с начала торгов). Снижение составило сразу 14%.

Многие аналитики считают, что высокая волатильность цифровых монет наблюдается из-за новостного фона в Сальвадоре, где криптовалюта вошла в число официальных валют.

Положительная информация должна была подбросить биткоин, однако токен стал падать, так как инвесторы выпустили на рынок чрезмерное количество монет. Тем не менее, криптоэксперты ожидают, что в скором времени актив заново начнет расти.