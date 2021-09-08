Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 15:23
15:23
Общество
Собянин предложил усилить в Москве ответственность за нарушение тишины ночью
15:21
Спорт
Хавбек сборной Германии Амири пригласил 170 беженцев на матч с Арменией
15:19
Происшествия
Болезнь сердца стала причиной смерти 42-летнего начальника отдела МВД в Дагестане
15:17
Общество
Тюменские полицейские спасли упавшую в колодец с холодной водой женщину
15:16
Происшествия
Глава Росгвардии Золотов выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева на учениях
15:14
Экономика
Верховная рада приняла закон о легализации криптовалют на Украине
15:13
Общество
Дмитрий Певцов стал крестным отцом ребенка студентов своего курса
15:11
Экономика
Глава Минфина России Силуанов допустил возможность оказания поддержки Белоруссии
15:09
Политика
Верховная рада Украины провалила голосование по вопросу статуса союзника вне НАТО
15:09
Политика
Путин рассказал главе Евросовета об отказе Киева выполнять обязательства по Донбассу
Все новости

«Он так жил»: замглавы МЧС Гурович оценил героизм Зиничева

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 14:50
Общество
«Он так жил»: замглавы МЧС Гурович оценил героизм Зиничева
Global Look Press  /  МЧС России

Москва, 8 сентября. Генерал Евгений Зиничев умер как настоящий спасатель, бросившись на выручку упавшему со скалы оператору Александру Мельнику, заявил замглавы МЧС Андрей Гурович.

Гурович оценил героический поступок своего начальника в эфире телеканала «Россия-24». По словам офицера, Зиничев всегда ставил долг спасателя превыше всего. Генерал, не задумываясь, бросился спасать человека и поступил как настоящий профессионал, уверен замглавы МЧС.

«Он, ни на секунду не задумываясь, поступил не как министр, а как спасатель, совершив героический поступок. Он так жил всю жизнь», — подчеркнул Гурович.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в ходе межведомственных учений в Норильске. Соболезнования его родным и близким направил президент Российской Федерации Владимир Путин и многие другие общественные и политические деятели.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Он так жил»: замглавы МЧС Гурович оценил героизм Зиничева
мчс смерть гибель зиничев героизм андрей гурович
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru