«Он так жил»: замглавы МЧС Гурович оценил героизм Зиничева

Москва, 8 сентября. Генерал Евгений Зиничев умер как настоящий спасатель, бросившись на выручку упавшему со скалы оператору Александру Мельнику, заявил замглавы МЧС Андрей Гурович.

Гурович оценил героический поступок своего начальника в эфире телеканала «Россия-24». По словам офицера, Зиничев всегда ставил долг спасателя превыше всего. Генерал, не задумываясь, бросился спасать человека и поступил как настоящий профессионал, уверен замглавы МЧС.

«Он, ни на секунду не задумываясь, поступил не как министр, а как спасатель, совершив героический поступок. Он так жил всю жизнь», — подчеркнул Гурович.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в ходе межведомственных учений в Норильске. Соболезнования его родным и близким направил президент Российской Федерации Владимир Путин и многие другие общественные и политические деятели.