Планировавший атаки на туристические объекты Марокко террорист арестован в Танжере

Мадрид, 8 сентября. Экстремист, подозреваемый в планировании нападений на туристические объекты Марокко, арестован в Танжере, сообщила полиция Испании, сотрудничавшая с Рабатом в процессе его поимки.

Расследование началось в конце 2020 года. Тогда сотрудники правоохранительных органов получили информацию о некоем человеке, который возвеличивал джихадистов, совершавших террористические акты в странах Европы.

Испанским службам удалось вычислить местонахождение экстремиста, после чего они сообщили марокканским коллегам из Главного управления наземного надзора (ГУНН), что он находится в их стране. Мониторинг его деятельности позволил выявить, что он собирал информацию об изготовлении взрывчатых веществ «с целью совершения атак против туристических объектов в Марокко».

Сотрудники ГУНН смогли оперативно задержать террориста в Танжере, однако офис Главного управления национальной безопасности (DGSN) в Рабате отказался сообщать журналистам какие-либо дополнительные обстоятельства данного дела. Местные СМИ регулярно публикуют статьи об удачных операциях по пресечению подрывной деятельности в стране. Так, в июне DGSN объявило о ликвидации преступной ячейки, связанной с движением «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ).