«Большая утрата»: Собянин выразил соболезнования близким погибшего Зиничева

Москва, 8 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин направил свои соболезнования родным и близким главы МЧС Евгения Зиничева, который трагически погиб на межведомственных учениях.

Трагедия произошла в Норильске, куда министр прибыл для участия в межведомственных учениях о защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Зиничев погиб, пытаясь спасти другого человека.

«Глубоко потрясен гибелью Евгения Зиничева. Настоящий друг, соратник, руководитель. Человек, который самоотверженно служил своей стране и погиб, спасая жизнь. Большая утрата», — написал Собянин в соцсети Twitter.

Соболезнования семье Зиничева ранее также выразил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он заявил, что глава МЧС погиб как герой.