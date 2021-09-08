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«Большая утрата»: Собянин выразил соболезнования близким погибшего Зиничева

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 14:43
Общество
«Большая утрата»: Собянин выразил соболезнования близким погибшего Зиничева
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 8 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин направил свои соболезнования родным и близким главы МЧС Евгения Зиничева, который трагически погиб на межведомственных учениях.

Трагедия произошла в Норильске, куда министр прибыл для участия в межведомственных учениях о защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Зиничев погиб, пытаясь спасти другого человека.

«Глубоко потрясен гибелью Евгения Зиничева. Настоящий друг, соратник, руководитель. Человек, который самоотверженно служил своей стране и погиб, спасая жизнь. Большая утрата», — написал Собянин в соцсети Twitter.

Соболезнования семье Зиничева ранее также выразил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он заявил, что глава МЧС погиб как герой.

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