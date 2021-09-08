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В России не выявили проблем с безопасностью вакцин от COVID-19

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 14:56
Общество
В России не выявили проблем с безопасностью вакцин от COVID-19
pixabay.com

Москва, 8 сентября. Сведений о проблемах безопасности препаратов от коронавирусной инфекции не выявлено в России.

Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. В настоящее время специалисты ведомства не регистрируют значительное число побочных эффектов после вакцинации российскими препаратами, сообщает ТАСС.

«Это свидетельствует о том, что вакцины наши, которые сегодня зарегистрированы в РФ, безопасны и могут рекомендоваться для прививки наших пациентов», — заявила глава Росздравнадзора в ходе выступления на конференции «ФармМедОбращение 2021».

Норвежский журналист Элдрид Бурган ранее оценил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Он заявил, что препарат является эффективным в борьбе с инфекцией.

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вакцина росздравнадзор коронавирус
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