В России не выявили проблем с безопасностью вакцин от COVID-19

Москва, 8 сентября. Сведений о проблемах безопасности препаратов от коронавирусной инфекции не выявлено в России.

Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. В настоящее время специалисты ведомства не регистрируют значительное число побочных эффектов после вакцинации российскими препаратами, сообщает ТАСС.

«Это свидетельствует о том, что вакцины наши, которые сегодня зарегистрированы в РФ, безопасны и могут рекомендоваться для прививки наших пациентов», — заявила глава Росздравнадзора в ходе выступления на конференции «ФармМедОбращение 2021».

Норвежский журналист Элдрид Бурган ранее оценил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Он заявил, что препарат является эффективным в борьбе с инфекцией.