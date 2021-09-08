Губернатор Красноярского края назвал большой утратой смерть главы МЧС

Красноярск, 8 сентября. Губернатор Красноярского края Александр Усс направил телеграмму со словами соболезнования родным и близким главы МЧС Евгения Зиничева.

Глава региона прокомментировал трагическую гибель российского министра в своем Instagram. Смерть Зиничева Усс назвал «большой утратой для коллег, близких», а также тех, кто был лично знаком с главой МЧС.

«Евгений Зиничев возглавлял МЧС более 4 лет. Это большая утрата», — написал Усс.

Ранее слова соболезнования в связи со смертью Зиничева выразил сенатор Алексей Пушков. Он назвал главу МЧС, который героически погиб при спасении известного режиссера Александра Мельника, сильным, смелым и редким человеком.