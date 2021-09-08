Минск назвал недопустимой позицию IIHF по отстранению Дмитрия Баскова

Минск, 8 сентября. Власти республики считают недопустимой позицию IIHF по отстранению президента Федерации хоккея Белоруссии от национальной и международной деятельности.

Руководитель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков отстранен от спортивной деятельности на пять лет, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Дисквалификация Баскова завершится в 2026 году. Решение по белорусскому спортивному функционеру было принято по результатам расследования, проведенного дисциплинарной комиссией IIHF. Выяснилось, что Басков нарушил кодекс поведения IIHF, а также принципы Олимпийской хартии.

Отмечается, что Басков оказывал давление на атлетов страны из-за их политических убеждений, а также злоупотреблял своим положением для поддержки власти республики.