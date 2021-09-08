Корреспондент RT Сендеров рассказал детали гибели главы МЧС России

Норильск, 8 сентября. Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, пытаясь спасти сорвавшегося со скалы оператора Александра Мельника, подтвердил с места событий корреспондент RT Семен Сендеров.

Сендеров находился в Норильске в составе группы репортеров, освещавших межведомственные учения спасателей в Арктике. Сам генерал Зиничев перед гибелью контролировал отработку 14 способов спасения людей из горящего госпиталя, после чего произошла трагедия.

«Он находился на скале рядом со своим оператором — и оператор сорвался. Зиничев героически попытался его спасти, но, к сожалению, он ударился о камень и не выжил», — рассказал журналист, слова которого приводит Telegram-канал «RT на русском».

Генерал Евгений Зиничев погиб в возрасте 55 лет. Министерство чрезвычайных ситуаций он возглавлял с 2018 года. О трагедии уже сообщили президенту России Владимиру Путину. Соболезнования семье и близким погибшего также выразили многие общественные и политические деятели, включая губернатора Крыма Сергея Аксенова и зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.