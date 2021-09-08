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Погиб герой: чем известен министр МЧС России Евгений Зиничев
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Общество
Погиб герой: чем известен министр МЧС России Евгений Зиничев
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Сегодня, 8 сентября, министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев трагически погиб, спасая сотрудника во время учений в Красноярском крае. Он слыл героем: на каждую крупную катастрофу выезжал лично. В память о спасателе ФАН рассказывает о его самых известных подвигах.

Многие помнят историю в Забайкалье 2019-го года. Тогда из-за пала растительности, горения несанкционированных свалок, пожаров заграницей и замыкания проводов произошли возгорания в 17 населенных пунктах. Евгений Зиничев был на передовой тех событий. Его рапорт о проделанной работе тогда не задел лишь мертвого.

В случае экстренных ситуаций первым делом глава МЧС спрашивал о жертвах происшествия. В своей работе выше всего он ставил человеческие жизни.

В прошлом году в одном из интервью Евгений Зиничев признался, что, несмотря на опыт, самыми страшными для него стали события, развернувшиеся в Магнитогорске под Новый год. Взрыв бытового газа в жилом доме унес жизни 39 человек. Тогда спустя 35 часов при температуре −30 градусов из-под обломков вытащили 11-месячного Ваню Фокина, он оказался жив. Впоследствии спасение маленького мальчика назвали настоящим чудом.

Погиб герой: чем известен министр МЧС России Евгения Зиничева
Global Look Press  / МЧС России

Глава МЧС руководил множеством спасательных операций. Не редко выезжал на места происшествий лично. Так это произошло во время наводнения в Тулуне Иркутской области. В СМИ прозвали катастрофу «потопом XXI века», тогда погибли 26 человек. Евгений Зиничев лично беседовал с жителями района, узнавал, как граждане были предупреждены о наводнении.

В работе спасатель всегда руководствовался принципом: лучше предупредить катастрофу, чем разбираться с ее последствиями. Поэтому на многих территориях возводились новые дамбы и укреплялись уже имеющиеся. В результате слаженной работы МЧС и администрации Хабаровск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре не ушли под воду.

В период руководства ведомством Зиничев внес многие поправки в работу спасателей. Одной из которых стало изменение подсчета пострадавших при пожаре. Теперь погибшим при ЧС человек считается, если его смерть наступила из-за полученных травм в течение 30 дней после происшествия.

Многие сравнивали деятельность Зиничева с работой основателя спасательного ведомства — Сергеем Шойгу. За свою карьеру он был удостоен 13-ти наград. Был награжден орденом Александра Невского, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова и другими.

Погиб глава МЧС России при исполнении профессионального долга: он пытался спасти сценариста, режиссера Александра Мельника во время учений в Норильске.

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