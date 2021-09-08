Погиб герой: чем известен министр МЧС России Евгений Зиничев

Сегодня, 8 сентября, министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев трагически погиб, спасая сотрудника во время учений в Красноярском крае. Он слыл героем: на каждую крупную катастрофу выезжал лично. В память о спасателе ФАН рассказывает о его самых известных подвигах.
Многие помнят историю в Забайкалье 2019-го года. Тогда из-за пала растительности, горения несанкционированных свалок, пожаров заграницей и замыкания проводов произошли возгорания в 17 населенных пунктах. Евгений Зиничев был на передовой тех событий. Его рапорт о проделанной работе тогда не задел лишь мертвого.
В случае экстренных ситуаций первым делом глава МЧС спрашивал о жертвах происшествия. В своей работе выше всего он ставил человеческие жизни.
В прошлом году в одном из интервью Евгений Зиничев признался, что, несмотря на опыт, самыми страшными для него стали события, развернувшиеся в Магнитогорске под Новый год. Взрыв бытового газа в жилом доме унес жизни 39 человек. Тогда спустя 35 часов при температуре −30 градусов из-под обломков вытащили 11-месячного Ваню Фокина, он оказался жив. Впоследствии спасение маленького мальчика назвали настоящим чудом.
Глава МЧС руководил множеством спасательных операций. Не редко выезжал на места происшествий лично. Так это произошло во время наводнения в Тулуне Иркутской области. В СМИ прозвали катастрофу «потопом XXI века», тогда погибли 26 человек. Евгений Зиничев лично беседовал с жителями района, узнавал, как граждане были предупреждены о наводнении.
В работе спасатель всегда руководствовался принципом: лучше предупредить катастрофу, чем разбираться с ее последствиями. Поэтому на многих территориях возводились новые дамбы и укреплялись уже имеющиеся. В результате слаженной работы МЧС и администрации Хабаровск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре не ушли под воду.
В период руководства ведомством Зиничев внес многие поправки в работу спасателей. Одной из которых стало изменение подсчета пострадавших при пожаре. Теперь погибшим при ЧС человек считается, если его смерть наступила из-за полученных травм в течение 30 дней после происшествия.
Многие сравнивали деятельность Зиничева с работой основателя спасательного ведомства — Сергеем Шойгу. За свою карьеру он был удостоен 13-ти наград. Был награжден орденом Александра Невского, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова и другими.
Погиб глава МЧС России при исполнении профессионального долга: он пытался спасти сценариста, режиссера Александра Мельника во время учений в Норильске.