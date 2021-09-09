Москва не торопится вести переговоры с Зеленским, потому что ему не верит

7 сентября ФСБ России опубликовала информацию, о том, что к августовской диверсии на крымском газопроводе причастна украинская военная разведка. Таким образом, диверсионная война, развязанная Украиной против РФ еще в бытность президента Порошенко, продолжается и при президенте Зеленском. Внятная повестка у Украины для переговоров с Россией сейчас отсутствует. При таких обстоятельствах Москва не торопится вести переговоры с Владимиром Александровичем, обоснованно считая «пана Зе» недоговороспособным. К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший мотивы российской стороны при ее отказе от контактов с Киевом.

Не все столь однозначно…

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». 19 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил о необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

5 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что она «находит отговорки», чтобы не допускать встречи Зеленского с Путиным. 6 сентября все тот же Кулеба указал на готовность Зеленского к переговорам с Путиным.

И так далее, и тому подобное.

Со стороны может показаться, что украинская сторона с грудой конструктивных предложений, нацеленных на восстановление добрососедских отношений между «незалежной» и РФ, буквально днюет и ночует у ворот московского Кремля. Но те почему-то все не открываются и не открываются. После чего Кулеба пафосно восклицает, что Москва увиливает от переговоров. На самом деле, разумеется, как писала одна приснопамятная «дочь офицера», все не столь однозначно. Ибо можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Киев декларирует о своей готовности к переговорам с Москвой, но при этом делает все, чтобы такие переговоры не состоялись.

Поясним последний тезис.

Москва регулярно заявляет, что вовсе не против диалога с Киевом. Теоретически. Потому что практически повестка для переговоров с Украиной сейчас, с точки зрения российской стороны, просто отсутствует. А раз нет внятной повестки, то диалог априори превратится в обсуждение ради обсуждения без какого-либо внятного результата. Тратить время на ритуальные пустопорожние заседания российская сторона не собирается.

Федеральное агентство новостей /

Внятной повестки у Украины нет

Ведь какие вопросы на обсуждение с Москвой хочет вынести Киев?

Во-первых, «вывод российских войск с территории Донбасса». С учетом того, что РФ отрицает присутствие в Донбассе подразделений российских вооруженных сил (которых, кстати, в ДНР/ЛНР, к разочарованию Киева, даже американские спутники отыскать не смогли), для Москвы какой-либо предмет обсуждения здесь отсутствует.

Во-вторых, «деоккупация Крыма». Но для РФ вопроса принадлежности полуострова не существует. Тут все точки над «i» были расставлены еще в марте 2014 года по результатам референдума о статусе Крыма. То есть опять повторяется ситуация, как с «российскими войсками на Донбассе» — Киев предлагает обсуждать то, чего в понимании Москвы просто нет.

В-третьих, «возвращение украинских военнопленных». По этому пункту РФ логично предлагает Украине договариваться с ДНР и ЛНР. Однако в Киеве предпочитают игнорировать существование народных республик и свои запросы о возвращении угодивших в плен к защитникам Донбасса военнослужащих ВСУ адресовать Москве. Выглядит это, пардон, как поиски пьяным ключа не там, где человек его потерял, а под фонарным столбом, потому что там светлее. Ситуация довольно комичная. Но становиться участницей этого анекдота российская сторона не намерена, поскольку де-юре не является участницей конфликта в Донбассе.

В-четвертых, «гарантии продолжения газового транзита через ГТС Украины». Вообще-то, президент РФ уже сообщал, что как таковой транзит и после запуска «Северного потока — 2» будет продолжаться. Другое дело, что его объемы будут в первую очередь зависеть от размеров закупок российского газа в ЕС и от технического состояния самой украинской ГТС, инфраструктура которой местами находится в аварийном состоянии. Таким образом, и этот вопрос Киев задает не по адресу. И уж тем более вдвойне не по адресу окажутся прогнозируемые попытки Киева получить от Москвы какие-то «компенсации за запуск СП-2» — их Украине обещала Германия, вот пусть к ней украинцы и обращаются.

Повторимся — внятная повестка у Украины для переговоров с Россией сейчас отсутствует. Киев не может предложить для диалога темы, которые Москва готова была бы обсуждать. Так что да, РФ по-прежнему не против российско-украинского диалога. Но конструктивного, а не для «галочки» и/или самопиара президента «незалежной».

Впрочем, это не основное препятствие на пути к прямым переговорам президентов РФ и Украины, потому что есть еще и главный барьер, на котором написано русскими буквами «недоговороспособность Зеленского».

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Выдающаяся недоговороспособность

Перед тем, как согласиться с кем-то вести серьезные переговоры, каждый из участников диалога, как правило, должен быть уверен в том, что его визави — человек серьезный, ответственный, отвечающий за свои слова и гарантирующий выполнение принятых на себя обязательств. Владимир Путин — именно такой человек, что многократно доказано практикой международных переговоров с участием президента РФ. А вот бывший шоумен Зеленский…

Первоначально после его победы на президентских выборах под лозунгами скорейшего достижения мира в Донбассе Владимир Александрович авансом, так сказать, воспринимался в Москве, как довольно перспективная замена Петра Порошенко. С ним пытались общаться, устанавливать контакты и договариваться. Однако очень быстро «пан Зе» съехал на русофобско-националистическую повестку имени Порошенко, что побудило Москву к минимизации контактов с новым президентом Украины. Окончательную точку в этом вопросе поставили события весны текущего года, когда «пан Зе», вопреки своим же предвыборным обещаниям, решил всерьез побряцать оружием в Донбассе. Остановило эту авантюру только резкое и показательное наращивание численности подразделений ВС РФ близ границ с «незалежной». После этого инцидента в Москве справедливо решили, что договариваться о чем-то с человеком, который обещает одно, а делает прямо противоположное, бессмысленно.

Даже на фоне деяний Порошенко недоговороспособность Зеленского оказалась поистине выдающейся. Владимир Александрович необоснованно трубил о «невыполнении Россией Минских соглашений». При этом именно Киев данные соглашения всячески игнорировал, а также саботировал работу в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. «Пан Зе» настаивал на необходимости прямых переговоров с Путиным, и в то же время Главное управления разведки (ГУР) МО продолжало организовывать диверсии на территории Крыма.

ФБА «Экономика сегодня» /

Особенно наглядно двуличность украинского руководства проявилась в начале месяца. 6 сентября, как мы помним, Кулеба указал на готовность Зеленского к переговорам с Путиным. 7 сентября Зеленский поздравил сотрудников военной разведки Украины с их профессиональным праздником. В тот же день ФСБ России опубликовала информацию, согласно которой попытка подрыва 23 августа газопровода в Крыму была организована территориальным подразделением ГУР МО Украины в городе Херсоне — так называемой оперативной службой «Таврия».

Как бы вы относились к человеку, который постоянно обещает сделать одно, а делает прямо противоположное? Который протягивает вам одну руку для рукопожатия, а во второй при этом сжимает нож, которым норовит вас пырнуть? Мягко говоря, вы к такой персоне станете относиться недоверчиво, правда? Вот так сейчас в Москве к Зеленскому и относятся. Ему попросту не верят. Именно это обстоятельство и является главным стоп-фактором для российской стороны. Именно поэтому в Москве и не торопятся начинать переговоры с «паном Зе».

Не заслужил Владимир Александрович доверия. Впрочем, как и в случае с предлагаемой Киевом Москве переговорной повесткой, тут все претензии — не к российской стороне.