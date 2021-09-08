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«Погиб как герой»: Беглов соболезнует родным и близким главы МЧС Зиничева

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 14:38
Общество
«Погиб как герой»: Беглов соболезнует родным и близким главы МЧС Зиничева
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт‑Петербурга

Санкт-Петербург, 8 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

Министр чрезвычайных ситуаций погиб при попытке спасти человека во время межведомственных учений, проходивших в Норильске. Глава Северной столице направил самые глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям и коллегам.

«Евгений Николаевич погиб как герой, как настоящий спасатель. На боевом посту», — заявил Беглов.

Евгений Зиничев родился в Ленинграде в 1966 году. Беглов отметил, что глава МЧС был «настоящим ленинградцем и по рождению, и по духу».

Президент РФ Владимир Путин ранее также выразил соболезнования семье погибшего Зиничева. Главу государства с министром связывали долгие годы совместной работы.

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