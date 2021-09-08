Wiadomosci: паника Варшавы из-за учений «Запад-2021» играет на руку России

Варшава, 8 сентября. Попытки поляков нагнетать обстановку вокруг учений «Запад-2021» обернулись неожиданными последствиями, заявил глава Центра стратегических исследований Витольд Юраш.

По его словам, масштабы операции действительно впечатляют. Тем не менее поводов для беспокойства у Варшавы нет, приводит публикацию польского аналитика издание «ПолитРоссия». В этой связи Юраш жестко раскритиковал поляков за панику, которая возникла в преддверии учений. По его словам, ради этого объединились политики, эксперты и пресса страны. Как следствие, граждане активно обсуждают предполагаемый конфликт с Россией и отсутствие поддержки со стороны НАТО.

Подобные настроения играют исключительно на руку Москве, уверен эксперт. Варшава фактически помогла России достичь неочевидной цели учений «Запад-2021». Дело в том, что Москва никогда и не скрывала масштабы операции, обращая на нее внимание общественности. На этом фоне Юраш одной фразой поставил на место критиков российско-белорусских учений.

«Следует опасаться не войны, а провокации и собственного страха», — заключил он в публикации для Wiadomosci.

Традиционные российско-белорусские маневры будут проходить с 10 по 16 сентября на полигонах двух государств. В тренировочных мероприятиях задействуют порядка 760 единиц боевой техники, более 80 самолетов и вертолетов, а также около 200 тысяч военнослужащих.

Ранее польский аналитик Гжегож Янишевски объяснил, почему НАТО боится российско-белорусских маневров. При этом в Москве подчеркивали оборонительный характер операции, передает телеканал «360».