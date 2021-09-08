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«Цель — Верховный суд»: президент Бразилии объявил о созыве Совета республики

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 14:46
Весь мир
«Цель — Верховный суд»: президент Бразилии объявил о созыве Совета республики
 /  Федеральное агентство новостей

В Бразилии президент разругался с Верховным судом и объявил о созыве альтернативного органа управления — Совета республики. Консультативный орган обычно собирают во время режима ЧП, и с его подачи лидер вправе объявить о переходе на режим обороны.

Подробнее о том, почему Болсонару перешел к крайним мерам давления на Верховный суд и насколько может быть успешен его ультиматум, в материале международной редакции Федерального агентств новостей.

Я покажу куда идти

Бразилиа, 8 сентября. Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что планирует созвать Совет республики. Об этом глава страны сообщил на митинге своих сторонников на центральном проспекте Министерств в столице.

Глава Бразилии на встрече со сторонниками раскритиковал деятельность Верховного суда (STF) страны и судью Александра де Мораеса, который приказал задерживать людей из окружения президента. Болсонару сказал, что тот проводит «политические аресты», и призвал уйти в отставку. Из-за разногласий он решил созвать альтернативный орган управления – Совет республики.

«Завтра я буду в Совете республики вместе с министрами, вместе с председателем Палаты представителей — Артуром Лирой, сенатором — Родриго Пачеко и председателем Верховного суда — Луисом Фуксом. Я покажу, куда мы все должны идти. Мы не можем допустить, чтобы один человек запятнал нашу демократию», — заявил он.

«Цель — Верховный суд»: президент Бразилии объявил о созыве Совета республики
Global Look Press  / Antonio Molina / Keystone Press Agency

Что такое Совет республики?

Совет республики — это высший консультативный орган страны, который обычно созывают в случае чрезвычайного положения. В его состав по Конституции входят вице-президент республики, председатель палаты депутатов, председатель сената, лидеры большинства и меньшинства в палате депутатов и в сенате, министр юстиции, а также шесть граждан старше 35 лет.

Совет может высказываться и давать свои заключения по поводу введения военного положения, защиты демократических институтов страны и другие темы. Президент с учетом рекомендаций консультативного органа вправе объявить режим обороны для того, чтобы восстановить порядок в «нестабильных институтах власти». Однако, чтобы его указ обрел реальную силу, он должен быть одобрен Конгрессом в течение 24 часов.

«Цель — Верховный суд»: президент Бразилии объявил о созыве Совета республики
Global Look Press/Zuma Press  / © Jane De Araujo

Не все согласны

Энтузиазм Болсонару по поводу созыва Совета республики разделили не все. Так, лидер меньшинства в палате депутатов и один из членов консультативного органа Марсело Фрейхо в своем видеообращении заявил, что собрание не может состояться «из-за угроз президента» и, если даже это произойдет, он не будет принимать участие.

«Я лидер меньшинства в палате и член Совета республики. Я утверждаю, что совет не может собраться из-за угроз президента, который нарушил Конституцию. Если будет встреча, я не буду участвовать. Болсонару изолирован и пытается показать силу, которой у него нет», — написал он в Twitter.

Его поддержал и лидер меньшинства в сенате Жан-Поль Прэйт, который заявил, что действия Болсонару «разрушают общество», и призвал его уйти в отставку.

«После сегодняшнего дня у Болсонару есть только две альтернативы: отставка или импичмент», — сказал он.

Председатель Верховного суда Луис Фикс также сказал, что не будет участвовать в совете, потому что «не является его участником».

«Одна из функций Совета республики — выносить приговор о состоянии обороны и осадном положении. Думает ли об этом Болсонару? Единственный, кто угрожает демократии, — это он сам. Зачем использовать такие инструменты?» — написал известный бразильский журналист Рейнальдо Озеведо в Twitter.

Ряд министров заявил, что Болсонару и всех «обманули», пообещав провести заседание Совета республики, хотя в планах это собрание у него не значится.

Цель — Верховный суд

По мнению автора Telegram-канала «Байки из фавел», основная цель созыва Совета республики — отставка неугодных Болсонару судей. Однако ему не удастся этого сделать по ряду причин. Во-первых, решение не поддержит вице-президент Гамилтон Моурау, который не раз «охлаждал пыл президента». Во-вторых, законопроект не будет одобрен в Конгрессе, где Болсонару и так с трудом удалось собрать коалицию даже для умеренных реформ. И, в-третьих, это может привести к импичменту.

«Партии MDB и PSDB (вместе имеют 66 депутатов и 22 сенатора) сегодня проведут экстренные внутрипартийные совещания для обсуждения импичмента Болсонару. Более того, заместитель Артура Лиры, вице-спикер нижней палаты Марселу Рамос, член пропрезидентской Либеральной партии, уже заявил, что отстранение Болсонару неизбежно. Таким образом, если президент решится воспользоваться режимом обороны в своих целях, то в ответ он получит импичмент, а на его место сядет более умеренный Моурау с поддержкой в армии и в Конгрессе», — отмечает автор Telegram-канала.

При этом Болсонару понимает всю опасность своего положения, и вполне возможно он не будет доводить все до ультиматума и ограничится «китайским предупреждением».

«Цель — Верховный суд»: президент Бразилии объявил о созыве Совета республики
Global Look Press  / Antonio Molina / Keystone Press Agency

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бразилия верховный суд болсонару совет республики
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