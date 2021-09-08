«Цель — Верховный суд»: президент Бразилии объявил о созыве Совета республики

В Бразилии президент разругался с Верховным судом и объявил о созыве альтернативного органа управления — Совета республики. Консультативный орган обычно собирают во время режима ЧП, и с его подачи лидер вправе объявить о переходе на режим обороны.

Подробнее о том, почему Болсонару перешел к крайним мерам давления на Верховный суд и насколько может быть успешен его ультиматум, в материале международной редакции Федерального агентств новостей.

Я покажу куда идти

Бразилиа, 8 сентября. Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что планирует созвать Совет республики. Об этом глава страны сообщил на митинге своих сторонников на центральном проспекте Министерств в столице.

Conselho citado por Bolsonaro discute intervenção federal e estabilidade das instituições ==> https://t.co/OicLL8yczN #G1 pic.twitter.com/6U3qsBLK38 — G1 (@g1) September 7, 2021

Глава Бразилии на встрече со сторонниками раскритиковал деятельность Верховного суда (STF) страны и судью Александра де Мораеса, который приказал задерживать людей из окружения президента. Болсонару сказал, что тот проводит «политические аресты», и призвал уйти в отставку. Из-за разногласий он решил созвать альтернативный орган управления – Совет республики.

«Завтра я буду в Совете республики вместе с министрами, вместе с председателем Палаты представителей — Артуром Лирой, сенатором — Родриго Пачеко и председателем Верховного суда — Луисом Фуксом. Я покажу, куда мы все должны идти. Мы не можем допустить, чтобы один человек запятнал нашу демократию», — заявил он.

Global Look Press / Antonio Molina / Keystone Press Agency

Что такое Совет республики?

Совет республики — это высший консультативный орган страны, который обычно созывают в случае чрезвычайного положения. В его состав по Конституции входят вице-президент республики, председатель палаты депутатов, председатель сената, лидеры большинства и меньшинства в палате депутатов и в сенате, министр юстиции, а также шесть граждан старше 35 лет.

Совет может высказываться и давать свои заключения по поводу введения военного положения, защиты демократических институтов страны и другие темы. Президент с учетом рекомендаций консультативного органа вправе объявить режим обороны для того, чтобы восстановить порядок в «нестабильных институтах власти». Однако, чтобы его указ обрел реальную силу, он должен быть одобрен Конгрессом в течение 24 часов.

Global Look Press/Zuma Press / © Jane De Araujo

Не все согласны

Энтузиазм Болсонару по поводу созыва Совета республики разделили не все. Так, лидер меньшинства в палате депутатов и один из членов консультативного органа Марсело Фрейхо в своем видеообращении заявил, что собрание не может состояться «из-за угроз президента» и, если даже это произойдет, он не будет принимать участие.

«Я лидер меньшинства в палате и член Совета республики. Я утверждаю, что совет не может собраться из-за угроз президента, который нарушил Конституцию. Если будет встреча, я не буду участвовать. Болсонару изолирован и пытается показать силу, которой у него нет», — написал он в Twitter.

Sou líder da Minoria na Câmara e membro do Conselho da República. Defendo que o Conselho não pode se reunir mediante ameaças de um presidente que viola a Constituição. Se houver reunião, não participarei. Bolsonaro está isolado e tenta encenar uma força que não tem. pic.twitter.com/cu9m9HWurI — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) September 7, 2021

Его поддержал и лидер меньшинства в сенате Жан-Поль Прэйт, который заявил, что действия Болсонару «разрушают общество», и призвал его уйти в отставку.

«После сегодняшнего дня у Болсонару есть только две альтернативы: отставка или импичмент», — сказал он.

Nem morto, nem preso... derrotado ! Só restam duas alternativas para Bolsonaro depois do dia de hoje: renúncia ou impeachment! #7sForaBolsonaro pic.twitter.com/IeKARY8yYd — Senador Jean (@senadorjean) September 7, 2021

Председатель Верховного суда Луис Фикс также сказал, что не будет участвовать в совете, потому что «не является его участником».

Por @caiojunqueiraf: Fux não deve ir a reunião e consultará ministros sobre reação a fala de Bolsonarohttps://t.co/lnyw90J3KW — CNN Brasil (@CNNBrasil) September 7, 2021

«Одна из функций Совета республики — выносить приговор о состоянии обороны и осадном положении. Думает ли об этом Болсонару? Единственный, кто угрожает демократии, — это он сам. Зачем использовать такие инструменты?» — написал известный бразильский журналист Рейнальдо Озеведо в Twitter.

Uma das funções do Conselho da República é se pronunciar sobre estado de defesa e estado de sítio. Bolsonaro pensa nisso? O único que ameaça a democracia é ele próprio. P q recorrer a tais instrumentos? Qual o pretexto? — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) September 7, 2021

Ряд министров заявил, что Болсонару и всех «обманули», пообещав провести заседание Совета республики, хотя в планах это собрание у него не значится.

Agenda oficial de Bolsonaro hoje (8.9.2021). Ao contrário do anunciado durante ato antidemocrático em Brasília, não há menção à reunião do Conselho da República. Pura bravata ???? pic.twitter.com/g5TU4Z4rag — Jeff Nascimento (@jnascim) September 8, 2021

Ministros dizem que Bolsonaro se enganou ao prometer reunião de Conselho de República https://t.co/rdHAMryW2Y — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) September 8, 2021

Цель — Верховный суд

По мнению автора Telegram-канала «Байки из фавел», основная цель созыва Совета республики — отставка неугодных Болсонару судей. Однако ему не удастся этого сделать по ряду причин. Во-первых, решение не поддержит вице-президент Гамилтон Моурау, который не раз «охлаждал пыл президента». Во-вторых, законопроект не будет одобрен в Конгрессе, где Болсонару и так с трудом удалось собрать коалицию даже для умеренных реформ. И, в-третьих, это может привести к импичменту.

«Партии MDB и PSDB (вместе имеют 66 депутатов и 22 сенатора) сегодня проведут экстренные внутрипартийные совещания для обсуждения импичмента Болсонару. Более того, заместитель Артура Лиры, вице-спикер нижней палаты Марселу Рамос, член пропрезидентской Либеральной партии, уже заявил, что отстранение Болсонару неизбежно. Таким образом, если президент решится воспользоваться режимом обороны в своих целях, то в ответ он получит импичмент, а на его место сядет более умеренный Моурау с поддержкой в армии и в Конгрессе», — отмечает автор Telegram-канала.

При этом Болсонару понимает всю опасность своего положения, и вполне возможно он не будет доводить все до ультиматума и ограничится «китайским предупреждением».