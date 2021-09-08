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Медведев отметил особый вклад погибшего Зиничева в борьбу с терроризмом в России

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 14:31
Общество
Медведев отметил особый вклад погибшего Зиничева в борьбу с терроризмом в России
government.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 8 сентября. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на новость о смерти главы МЧС России Евгения Зиничева.

Политик подчеркнул, что на посту главы Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Зиничев сделал многое для страны. Медведев подчеркнул, что он внес огромный вклад в развитие борьбы с терроризмом.

«Всю свою жизнь Евгений Николаевич посвятил служению Родине. Он прошел серьезную школу, многое сделал для развития органов безопасности, эффективного противодействия терроризму. Во главе МЧС России Евгений Николаевич проявил себя настоящим профессионалом, мужественным и самоотверженным человеком», — отметил Медведев на своей странице в соцсетях.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что ради спасения человека Зиничев ни на секунду не задумался и отдал свою жизнь. Этот героический поступок страна будет помнить всегда.

Многие политические деятели, выразившие соболезнования родным, близким и коллегам министра МЧС отметили, что он совершил героический поступок. Среди них и сенатор Алексей Пушков, отметивший редкие качества погибшего.

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мчс медведев зиничев
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